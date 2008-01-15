شش مرکز ترک اعتیاد در اراک فعال است

علی قائم مقامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه اردوگاههای ترک اعتیاد به‌ عنوان مراکز سم زدایی و مهار اعتیاد در این شهر نیازمند حمایت است افزود: با توجه به موفقیتهای انجمن ‪ NA‬در خودباوری معتادان ترک کرده و کاهش رجوع مجدد آنان به مصرف مواد، کمک مسئولان برای تقویت این شبکه و تامین مکان مناسب در مناطق عمومی شهر ضروری است.

وی اعتیاد را از عوامل ایجاد و تشدید آسیب‌های اجتماعی خواند و گفت: باید با شناخت دقیق الگو مصرف معتادین و تنوع گرایش آنان به مواد مخدر برای مقابله با گسترش آن در اراک تلاش کرد.

قائم مقامی خاطر نشان کرد: در نشستی ایجاد مرکز نگهداری افراد آلوده به ویروس ایدز در اراک تصویب شده که خدمات درمانی، ترک اعتیاد و نیازهای ضروری توسط خود آنها ارائه شود.