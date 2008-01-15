  1. استانها
شش مرکز ترک اعتیاد در اراک فعال است

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر اراک گفت: شش مرکز ترک اعتیاد در اراک فعال هستند که باید این مراکز به عنوان پایگاههای کلیدی راهبری مهار اعتیاد مورد توجه واقع شوند.

علی قائم مقامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه اردوگاههای ترک اعتیاد به‌ عنوان مراکز سم زدایی و مهار اعتیاد در این شهر نیازمند حمایت است افزود: با توجه به موفقیتهای انجمن ‪ NA‬در خودباوری معتادان ترک کرده و کاهش رجوع مجدد آنان به مصرف مواد، کمک مسئولان برای تقویت این شبکه و تامین مکان مناسب در مناطق عمومی شهر ضروری است.

وی اعتیاد را از عوامل ایجاد و تشدید آسیب‌های اجتماعی خواند و گفت: باید با شناخت دقیق الگو مصرف معتادین و تنوع گرایش آنان به مواد مخدر برای مقابله با گسترش آن در اراک تلاش کرد.

قائم مقامی خاطر نشان کرد: در نشستی ایجاد مرکز نگهداری افراد آلوده به ویروس ایدز در اراک تصویب شده که خدمات درمانی، ترک اعتیاد و نیازهای ضروری توسط خود آنها ارائه شود.

