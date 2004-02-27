تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس از فردا پيگيري مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس از عصر فردا در حالي آغاز خواهد شد كه اين تيم ازكمترين شانس براي قهرماني در سومين دوره رقابتهاي ليگ برتر برخوردار است و همين امر مي تواند در انگيزه بازيكنان اين تيم تاثير منفي داشته باشد.

پس از شكست 4 بر3 اين تيم مقابل پاس ، وينكو بگوويچ روز جمعه را به بازيكنانش استراحت داد تا از عصر شنبه با روحيه بهتري در تمرينات حضور پيدا كنند.

پرسپوليس در هفته بيست و دوم رقابتهاي ليگ برتر در شيراز مهمان تيم فوتبال برق اين شهر خواهد بود. ضمن اينكه اين تيم در چارچوب رقابتهاي جام حذفي بايد به مصاف تيم فوتبال پگاه مشهد برود كه هنوز زمان اين ديدار مشخص نشده است.

تمرين فرداي تيم فوتبال پرسپوليس ساعت 15 درزمين چمن ايران تاير برگزار خواهد شد.