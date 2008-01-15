نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی خاورمیانه در ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مسعود امین زاده مدیر عامل مرکز همایش های تخصصی ایرانیان ( برگزار کننده نمایشگاه میدک ) با اعلام این خبر، افزود: هدف از برگزاری نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی خاورمیانه (میدک)مطرح کردن سطح دانش پزشکی ایران ، صنایع قابل صادرات کشور ، شناساندن جنبه های مثبت صنایع کشور ، ایجاد ارتباط بین کشورهای منطقه و ارتقای به حق جایگاه کشورمان به عنوان بزرگترین کشور تولیدی منطقه است.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه با حضور 120 شرکت داخلی و نمایندگی بیش از 40 شرکت معتبر خارجی و بین المللی برپا می شود ، گفت: در این نمایشگاه آخرین و جدیدترین تجهیزات تولید شده و مورد نیاز در حرفه دندانپزشکی با نگرش صادرات معرفی خواهد شد.

به گفته امین زاده ، صاحبان غرفه ها در نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی خاورمیانه ( میدک ) از ساده ترین مواد مصرفی تا پیشرفته ترین تجهیزات را همچون یونیت دندانپزشکی ، ست های ایمپلنت ، تکنولوژی های پیشرفته تشخیص و رادیولوژی که جزو موضوعات سخنرانی های علمی کنگره نیز هست ، برای دندانپزشکان و فعالان مراکز درمانی دندانپزشکی به معرض نمایش قرار خواهند داد.

وی ادامه داد: نمایشگاه میدک در سه سالن و در مساحتی برابر یک هزار و 980 متر مربع برپا می شود.

به گفته امین زاده ، میهمانان خارجی کنگره و نمایشگاه از کشورهای آلمان ، ایتالیا، مصر، کویت، عراق ، پاکستان، هندوستان ، امارات متحده عربی ، بحرین ، عربستان ، ترکیه و همچنین نماینده FDI دعوت شده اند که در این گردهمایی بزرگ حضور پیدا خواهند کرد.

لازم به ذکر است ، برای نخستین بار است که روسای انجمن های دندانپزشکی مهم ترین کشورهای منطقه در چنین رویداد بزرگی در ایران حضور می یابند.