  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۵ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۰۷

برای نخستین بار؛

نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی خاورمیانه در ایران برگزار می شود

نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی خاورمیانه امسال همزمان با برپایی " هفتمین کنگره علمی انجمن پروستودنتیست های ایران" 24 تا 26 بهمن ماه در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مسعود امین زاده مدیر عامل مرکز همایش های تخصصی ایرانیان ( برگزار کننده نمایشگاه میدک ) با اعلام این خبر، افزود: هدف از برگزاری نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی خاورمیانه (میدک)مطرح کردن سطح دانش پزشکی ایران ، صنایع قابل صادرات کشور ، شناساندن جنبه های مثبت صنایع کشور ، ایجاد ارتباط بین کشورهای منطقه و ارتقای به حق جایگاه کشورمان به عنوان بزرگترین کشور تولیدی منطقه است.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه با حضور 120 شرکت داخلی و نمایندگی بیش از 40 شرکت معتبر خارجی و بین المللی برپا می شود ، گفت: در این نمایشگاه آخرین و جدیدترین تجهیزات تولید شده و مورد نیاز در حرفه دندانپزشکی با نگرش صادرات معرفی خواهد شد.

به گفته امین زاده ، صاحبان غرفه ها در نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی خاورمیانه ( میدک ) از ساده ترین مواد مصرفی تا پیشرفته ترین تجهیزات را همچون یونیت دندانپزشکی ، ست های ایمپلنت ، تکنولوژی های پیشرفته تشخیص و رادیولوژی که جزو موضوعات سخنرانی های علمی کنگره نیز هست ، برای دندانپزشکان و فعالان مراکز درمانی دندانپزشکی به معرض نمایش قرار خواهند داد.

وی ادامه داد: نمایشگاه میدک در سه سالن و در مساحتی برابر یک هزار و 980 متر مربع برپا می شود.

به گفته امین زاده ، میهمانان خارجی کنگره و نمایشگاه از کشورهای آلمان ، ایتالیا، مصر، کویت، عراق ، پاکستان، هندوستان ، امارات متحده عربی ، بحرین ، عربستان ، ترکیه و همچنین نماینده FDI  دعوت شده اند که در این گردهمایی بزرگ حضور پیدا خواهند کرد.

لازم به ذکر است ، برای نخستین بار است که روسای انجمن های دندانپزشکی مهم ترین کشورهای منطقه در چنین رویداد بزرگی در ایران حضور می یابند.

کد مطلب 621902

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها