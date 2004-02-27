۸ اسفند ۱۳۸۲، ۱۴:۴۹

دو نمايش مذهبي در تئاتر شهر

" اسب، سال 59 هجري " بعد از تعطيلات نوروز

نمايش " اسب، سال 59 هجري " به كارگرداني " محمد رحمانيان " بعد از تعطيلات نوروز به روي صحنه مي آيد.

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " به نقل از يك منبع آگاه، علي رغم تلاش  گروه تئاتر " پرچين " اين نمايش براي اجرا در اسفند ماه جاري حاضر نخواهد شد و بعد از تعطيلات عيد نوروز در سالن اصلي مجموعه تئاتر شهر به روي صحنه خواهد رفت. در اين نمايش بازيگراني چون مهتاب نصيرپور، احمد آقالو و علي عمراني و .... در آن به ايفاي نقش مي‌پردازند.
هم چنين قرار است به زودي در تالار چهارسوهم نمايش مذهبي " سراب " به كارگرداني " حسين پارسايي " به روي صحنه بيايد. زمان دقيق اجراي اين همچنان نمايش نيز مشخص نيست. با توجه به پايان اجرالي نمايش "زائر " به كارگرداني حميد امجد و با درنظر گرفتن ايام تعطيلي تئاتر به نظر مي رسد نمايش " سراب " نيز در سال آينده امكان اجراي عمومي پيدا كند .

