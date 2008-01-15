لامپهای برنزه کننده خطر ابتلا به سرطان پوست را افزایش می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج تحقیقات "آژانس ایمنی هسته ای و حفاظت از تعشعشات استرالیا" نشان می دهد که تنها یک لامپ ویژه آفتاب گرفتن در طول زندگی می تواند خطر ابتلا به سرطان پوست (ملانوما) را 23 درصد افزایش دهد.

براساس گزارش رویترز، تیم تحقیقاتی موسسه تحقیقات پزشکی جزیره کوئین به سرپرستی "لوئیزا گوردن" در بررسیهای خود نشان دادند که همه ساله در استرالیا 9 هزار و 500 مورد سرطان ملانوما تشخیص داده می شود که هزار و 100 مورد از آنها منجر به مرگ می شود. 12 تا 62 مورد از این تعداد مرگ در اثر استفاده از دستگاههای مصنوعی و لامپهای آفتاب گیر جان خود را از دست داده اند.

همچنین خطر ابتلا به سرطان پوست در افراد زیر 35 سال که به طور مرتب از این لامپها استفاده می کنند تا 98 درصد افزایش می یابد.

به گفته این محققان باید از استفاده نوجوانان زیر 18 سال از لامپهای برنزه کننده مصنوعی ممانعت شود.