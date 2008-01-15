مسئولیت تماشاگران ناشناس را برعهده نمی گیریم / اولین ورزشگاه سرپوشیده خاورمیانه را احداث می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اولیایی در نشست خبری امروز باشگاه پاس همدان که در محل باشگاه پاس تهران برگزار شد با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: باشگاه پاس همدان توانست با موفقیت های خود قشرعظیمی از جوانان را به سمت ورزش بیاورد که این خود برای ما افتخاری بزرگ است.

وی در ادامه به روند روبه رشد فوتبال در دنیا اشاره کرد و افزود: فوتبال در حال رشد است و متاسفانه ما از این رشد غافل مانده ایم و درجا می زنیم. در دنیا برای رشد فوتبال از ابزاری بهره می برند که ما از آن بی بهره ایم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان با ابراز تاسف از حوادث رخ داده در جریان دیدار تیم های سپاهان و پرسپولیس، گفت: هیچ وقت اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز این مشکلات نداشته ایم، فقط در مواقع رخ دادن چنین اتفاقی مرثیه سرایی می کنیم و به فکر پیشگیری نیستیم درحالیکه راه حل مقابله با حواشی فوتبال این نیست.

اولیایی همچنین به نامه ای اشاره کرد که در تاریخ بیست و ششم شهریورماه برای محمدعلی آبادی ارسال کرده و شامل 5 بند بوده است. وی در این باره افزود: در یکی از مفاد این نامه از علی آبادی خواستم که به عنوان متولی ورزش شرایطی را فراهم آورد تا با نصب گیت های کنترل در ورزشگاه ها بر ورود و خروج تماشاگران نظارت شود.

وی ادامه داد: علی آبادی پس از دریافت این نامه از کیومرث هاشمی به عنوان معاون ورزشی سازمان و سرپرست فدراسیون فوتبال خواست تا اقدامات لازم را در خصوص اجرای مفاد آن به عمل آورد. در همین راستا کارشناسان سازمان تربیت بدنی ضمن بررسی درخواست ما تاکید کردند که طرح کنترل ورود و خروج تماشاگران در همدان به اجرا درآید اما هیچ کدام از مسئولان استان اجازه ندادند چنین طرحی را در ورزشگاه ها پیاده کنیم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان درادامه از تهیه نرم افزارهای لازم برای نصب این گیت ها در ورزشگاه ها توسط باشگاه پاس خبر داد و از تاکید شورای تامین استان تهران برای مجهز کردن ورزشگاه های تهران از این امکانات یاد کرد و گفت: سه سال پیش شورای تامین استان تهران در مصوبه ای که برای فدراسیون فوتبال فرستاد خواستار پیاده شدن سیستم کنترل رایانه ای در ورزشگاه های استان تهران شد اما بدان توجه لازم صورت نپذیرفت.

وی در ادامه از تمایل خود برای احداثی ورزشگاهی سرپوشیده در استان همدان اشاره کرد و الگوی این ورزشگاه را AOL آره نا آلمان خواند و افزود: من از مسئولان استان همدان و نماینده مجلس در این شهر خواستم که یک زمین با وام مناسب در اختیار ما قرار دهند تا ظرف 2 و نیم سال اولین ورزشگاه سرپوشیده خاورمیانه را احداث کنیم.

اولیایی در خصوص اینکه هزینه ساخت این ورزشگاه چطور فراهم می آید؟، گفت: بر اساس پیش بینی ها می توانیم بیست درصد از بودجه لازم برای ساخت ورزشگاه را از سرمایه گذاران خارجی تامین کنیم و باقی هزینه ها را با وام های بانکی مرتفع سازیم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان در ادامه خبر از افتتاح دبیرستان ورزش در استان همدان داد و تاکید کرد که مدرسان این دبیرستان از مدرسه فوتبال آژاکس آمستردام به ایران می آیند. وی با ابراز ابراز امیدواری از اینکه با اتخاذ چنین راهکاری باشگاه پاس همدان بتواند ظرف 2 سال بتواند مجوز رسمی از کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت دارد، همچنین از دریافت مجوز انتشار روزنامه پاس جوان توسط باشگاه پاس خبرداد.

وی در واکنش به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پیرامون حوادث بازی سپاهان - پرسپولیس گفت: به دنبال رای صادره علیه باشگاه سپاهان با ارسال نامه ای به ریاست فدراسیون فوتبال رسما تاکید کرده ایم که مسئولیت رفتار تماشاگران ناشناسی که در بازی های ما حضور می یابند را نمی پذیریم.

اولیایی در ادامه با ابراز امیدواری از تداوم موفقیت های تیم فوتبال پاس در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر یاد کرد و افزود: نگران نیم فصل دوم نیستیم و برای تداوم موفقیت های تیم در لیگ و جام حذفی برنامه ای ویژه داریم.

وی با اشاره به اینکه تعطیلی نیم فصل مسابقات لیگ برتر به ضرر تیم فوتبال پاس همدان تمام شده است، افزود: تیم ما روند روبه رشدی را طی می کرد که با تعطیلی رقابت های لیگ این سیرصعودی متوقف شد.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان که در خصوص نحوه دعوت از بازیکنان به اردوی تیم ملی معترض بود، در این باره گفت: اگر منطق و آمار را مورد نظر قرار دهیم مشخص است که در حق بازیکنان پاس برای دعوت به تیم ملی کم لطفی شده است.

وی ادامه داد: تیم پاس در 19 بازی لیگ برتر و جام حذفی با دریافت 14 گل بهترین عملکرد را در خط دفاعی داشته است با این حال یکی از مدافعان این تیم به اردوی تیم ملی دعوت نشده اند اما تیمی که درهمین تعداد بازی 21 گل دریافت کرده، تمامی مدافعان و 2 دروازه بانش در اردوی تیم ملی حاضرهستند.

اولیایی همچنین با اشاره به سلامت برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال گفت: این حرف را قبول ندارم که رای گیری به صورت فرمایشی انجام شده است. از دید من بیان این ادعا توهین به اعضا مجمع است.