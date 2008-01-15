تحقق وعده رئیس جمهور/ فشار گاز در مازندران رو به بهبودی است

استاندار مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که مردم منتظر تحقق وعده های رئیس جمهور مبنی بر رفع کامل مشکل قطعی گاز در این استان هستند، اظهار داشت: حجم فشار گاز ورودی از 400 پی سی آی در شب گذشته به 700 پی سی آی تا ظهر امروز رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: افت فشار و قطعی گاز در شهرهای قائمشهر، ساری و بهشهر به نسبت از سایر شهرهای دیگر بیشتر است.

شفقت با بیان اینکه مردم مازندران حضور پرشور و عبادی در مراسم عزاداری خواهند داشت، یادآور شد: با برنامه ریزی های صورت گرفته، سوخت جایگزین مساجد و تکایا به اندازه کافی در اختیار خادمین مساجد قرار گرفته است.

خبر دیگر اینکه به گفته مسئولان، 65 درصد گاز شهرستان بهشهر وصل شده است.

به گفته باقری گاز تمام روستاهای منطقه وصل شده و امیدواریم با ادامه این روند، مشکل قطع گاز در شهرستان بهشهر به طور کامل برطرف شود.

وی ادامه داد: طی هفته گذشته برای جبران قطع گاز، حدود دو میلیون لیتر نفت از طریق دو جایگاه ثابت و ‪ ۲۰‬جایگاه سیار و شش تن گاز مایع از طریق نمایندگی‌ها در بین شهروندان توزیع شد تا از تشکیل صفهای کاذب و بازار سیاه جلوگیری شود.

فرماندار بهشهر یادآور شد: گرچه در روزهای بحرانی قطع گاز، پشتیبانی از مراکز درمانی در اولویت قرار داشت اما با مجهز شدن بیمارستان‌های شهرستان به سوخت جایگزین، گاز هر سه بیمارستان شهر به منظور خدمات ‌رسانی بهتر به منازل شهروندان قطع شده بود که این دوراندیشی باید در دستور کار دیگر ادارات نیز قرار گیرد.

فرماندار قائمشهر نیز با بیان اینکه خلا فشار گاز در شهرستان باید رفع شود، عنوان کرد: سرمای هوا و افزایش مصرف مردم در انرژی، موجب شد تا برخی نقاط کشور با قطعی گاز مواجه شوند.

قلی زاده تاکید کرد: سعی داریم فشار گاز در سطح شهرستان قائمشهر به تعادل برسد.

به گفته وی، قطعی گاز در شهر قائمشهر 20 درصد و در شهرهای اطراف این شهرستان، 45 تا 50 درصد رسیده است.



وی ادامه داد: اداره گاز این شهرستان در حال پیگیری و رفع مشکلات فنی این گاز این مشترکان است.

فرماندار قائمشهر تصریح کرد: گاز مصرفی صنایع قائمشهر قطع است و صنایع دوگانه سوز از گازوئیل استفاده می‌کنند.

قلی زاده از توزیع دو میلیون و 300 هزار لیتر نفت در این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: همچنین حدود دو میلیون و 600 هزار لیتر گازوئیل بین شهروندان توزیع شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 300 هزار قرص نان در شهرستان توزیع شده، افزود: 95 نانوایی در سطح شهر فعالیت دارند و بیش از 50 نانوایی دوگانه سوز شد.

بحران قطعی گاز در مازندران نزدیک 20 روز است زندگی ساکنین شهرهای مرکزی استان را مختل کرده است.