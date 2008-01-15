جوایز گلدن گلوب تنها شش میلیون بیننده داشت

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد این رقم تقریبا یک چهارم تعداد بینندگان تلویزونی مراسم پرزرق و برق سال پیش بود که از شبکه NBC پخش شد و حدودا 20 میلیون تماشاگر داشت. این تعداد حتی از آمار شش میلیون نفر تماشاگر برنامه "جوایز انتخاب منتقدان" نیز کمتر بود که هفته پیش از شبکه CBS روی آنتن رفت.

در نتیجه این تعداد کاهش تماشاگر، شبکه NBC بین 10 تا 15 میلیون دلار درآمدهای حاصل از پخش آگهی‌های تبلیغاتی خود را از دست داد. این آمار بسیار ضعیف نشانه‌ای تهدیدآمیز برای پخش تلویزونی ماه آینده مراسم اسکار است که ادامه اعتصاب نویسندگان و اصرار آنها بر تحریم مراسم می تواند تهدیدی برای آن باشد.

در پی بی‌نتیجه ماندن مذاکرات با انجمن نویسندگان آمریکا و حمایت انجمن بازیگران آمریکا از نویسندگان اعتصاب‌کننده، انجمن مطبوعات خارجی هالیوود HFPA که جوایز گلدن گلوب را اعطاء می‌کند ناچار شد مراسم امسال را تنها در حد یک نشست خبری برگزار کند.

اعتصاب 11500 عضو انجمن نویسندگان آمریکا WGA که 11 هفته از آن می‌گذرد، صنعت سرگرمی آمریکا را با خطر جدی مواجه ساخته است. این انجمن که در اعتراض به کم بودن سهم خود از فروش اینترنتی و فروش در رسانه‌های جدید از روز پنجم نوامبر (14 آبان) دست به اعتصاب زده، اعضا را از همکاری با گلدن گلوب منع کرد.