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۲۵ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۲۵

موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) درگذشت دکتر شهیدی را تسلیت گفت

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) در پیامی درگذشت استاد سیدجعفر شهیدی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام این موسسه آمده است: ارتحال اندیشمند فرزانه دکتر سید جعفر شهیدی که از نوادر علم و فرهنگ و تاریخ و ادبیات کشور ما بود ضایعه ای جبران ناپذیر و تاسف بار است.

خدمات این استاد بزرگوار در حوزه های مختلف فرهنگی از جمله حضور متواضعانه ایشان در شورای ادبیات موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) و نقش موثری که در پدید آمدن مجموعه های شعر و ادب در رثای حضرت امام و ویژگیهای انقلاب اسلامی و نیز نظارت بر تنظیم سروده های امام خمینی و ارائه آن در قالب دیوان داشتند اقدامات ارزشمندی است که در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار خواهد بود.

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ارتحال این معلم اخلاق و دانشمند برجسته دینی و علمی را به اهل فرهنگ و ادب به ویژه وی تعزیت و تسلیت گفته است.

کد مطلب 622013

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