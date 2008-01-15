طرحهای ویژه انتظامی و ترافیکی در ماه محرم اجرا می شود

سردار اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: برای برقراری نظم و آرامش در ایام سوگواری، طرح های مختلف انتظامی و ترافیکی را در سطح استان اجرا نماید.

وی عنوان کرد: ماموران انتظامی در کلیه هیئتها و دسته جات عزاداری به منظور همکاری و برقراری نظم و آرامش حضور خواهند یافت.

اسحاقی خاطرنشان کرد: در ایام سوگواری دهه اول محرم از سوی پلیس های تخصصی این فرماندهی، طرح های ویژه انتظامی ترافیکی با افزایش توان و گشتهای پیاده و سواره به منظور پیشگیری از وقوع، کشف جرم و کنترل درون شهری و برون شهری و جلوگیری از هرگونه حوادث احتمالی اجرا خواهد شد.

فرماندهی انتظامی استان کرمان از مسئولان برگزار کننده این مراسم خواست از به کار گیری بلندگوهای بزرگ و غیرمتعارف در ساعات پایانی شب خودداری و سعی کنند از وسایل صوتی داخل مساجد و حسینیه ها استفاده کنند تا موجب نارضایتی احتمالی سایر همشهریان نشود.

وی یادآور شد: نیروی انتظامی یکی از پیشگامان احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی نیز بخشی از این فریضه مهم است که در سطح استان اجرا می شود.