فرهنگ ايراني ظرفيت جهاني شدن را دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، احمد مسجد جامعي درمراسم پاياني دومين گردهمايي مديران سازمان ايرانگردي و جهانگردي ، فرهنگ را عامل اصلي انسجام ملي توصيف كرد و افزود: علاوه بر جبنه اقتصادي ، ابعاد فرهنگي بخش گردشگري نيز اهميت زيادي دارد و حضور جهاني ايرانيان، در رابطه با فرهنگ آنان است.

وي با اعتقاد به اينكه سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف ايران اعم از حوزه هاي طبيعي و فرهنگي ، از لحاظ اقتصادي و فرهنگي جواب خواهد داد افزود:" علاقه به سيد الشهدا شيرازه فرهنگ همه نقاط ، اقوام و مذاهب ايراني است به طوريكه حتي در آيين نوروز و چهارشنبه سوري هم روايت هايي وجود دارد كه با حب امام حسين (ع) نسبت دارد.

وي ، با بيان اينكه 25 درصد از سفرهاي داخلي ، به مقصد زيارت امام هشتم شيعيان انجام مي شود، افزود: مديران بخش هاي گردشگري كشور بايد فعاليتهاي مختلف در اين بخش را بر محور ويژگيها و جاذبه هاي فرهنگي و مذهبي ايران شكل دهند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: ارزشمندي صنعت گردشگري تنها در جنبه هاي اقتصادي آن نيست؛ بلكه جنبه هاي فرهنگي آن برجسته تر است.

وي افزود: دوره مديريت جديد سازمان با حضور وسيع گسترده خود درعرصه هاي رسانه اي و تعاملات فكري و فرهنگي ، بركات بسياري را براي اين سازمان به دنبال داشته و رفاه بيشتر مسافران و گردشگران را تامين كرده است.

مسجد جامعي با بيان اينكه فرد ايراني داراي پيام جهاني است، گفت: فرهنگ و ظرفيت هاي ايران قابليت حضور جهاني و بين المللي دارد و حتي ريشه هاي ديني و اعتقادي ايرانيان و وجود اماكن متبركه آن در جذب توريست، يكي از آوردگاههاي اصلي توريست هاي خارجي است.

گفتني است دومين گردهمايي مديران سازمان ايرانگردي و جهانگردي سراسر كشور با هدف بررسي چشم انداز 20 ساله توسعه و برنامه ملي گردشگري برگزار شد و احيا گردشگري داخلي ، فرهنگسازي براي سفر ، ايجاد زير ساخت ها ، فراهم سازي زمينه هاي تحقق مسافرت ارزان و توسعه گردشگري منطقه اي ، بين الاسلامي و قاره اي از مهمترين اهداف برگزاري اين گردهمايي سه روزه بود.