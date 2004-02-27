از امروز براي فصل بعد برنامه ريزي مي كنيم

اصغرباقريان معاون ورزشي باشگاه پرسپوليس در گفت و گو با "مهر" ضمن بيان اين مطلب به بازي اين تيم مقابل پاس اشاره كرد و افزود: ما براي اين بازي نزديك به هشت بازيكن خود را در اختيار نداشتيم و با مدافعاني غير تخصصي به ميدان رفتيم. ضمن اينكه گل زودهنگام حريف و اخراج حميد استيلي باعث شد تا حدودي بازيكنان ما از نظر رواني درشرايط نامساعدي قرار بگيرند و نتوانند كارايي لازم را داشته باشند.

باقريان ادامه داد : با اينكه ما هيچكدام ازبازيكنان تخصصي خط دفاعي را در اختيار نداشتيم اما ساير بازيكنان ما با تعصب و غيرت خاصي بازي كردند و اجازه ندادند جاي خالي غايبين احساس شود. آنها با فوتبالي كه ازخود ارائه دادند توانستند رضايت خاطر هواداران را فراهم كنند.

معاون ورزشي باشگاه پرسپوليس به داوري اين ديدار اشاره كرد و گفت : داوري اين ديدار منصفانه نبود و در برخي صحنه ها برخلاف واقعيت سوت زده مي شد. با اين حال فكرمي كنم داور در مورد اخراج حميد استيلي به درستي تصميم گرفت اما ما از استيلي انتظار نداشتيم كه به عنوان يك بازيكن باتجربه پس از گرفتن كارت زرد اول چنين خطايي انجام دهد.

اصغر باقريان در مورد برنامه هاي آينده پرسپوليس گفت : با توجه به اتفاقات گذشته ما به نتايجي دست پيدا كرده ايم كه استفاده از بازيكنان جوان و اميد در ديدارهاي آينده و تمركز بيشتر بر روي مسابقات جام حذفي از جمله برنامه هاي آينده باشگاه پرسپوليس است.

معاون ورزشي باشگاه پرسپوليس با رد هرگونه تغيير و تحول دراين تيم تاكيد كرد: قطعا تا پايان فصل هيچ تغييري در نفرات و كادر فني تيم صورت نخواهد گرفت اما قصد داريم از همين امروز براي فصل آينده برنامه ريزي كنيم و به دنبال قدرتمند كردن واقعي باشگاه باشيم.