صنام قهرمان واليبال جوانان كشور شد

به گزارش خبرنگار " مهر" تيم جوانان صنام كه توسط پرويز كاظمي هدايت مي شود تنها با قبول يك شكست در صدر جدول رقابتها قرار گرفت و به عنوان قهرماني رسيد. تيمهاي لوله سازي اهواز و برق تهران در مكانهاي بعدي قرار گرفتند.

در اين پيكارها 8 تيم حضور داشتند كه تيمهاي پاس ، دخانيات و قند شيروان با وجود دستورالعمل فدراسيون واليبال كه شركت تيم هاي جوانان را براي تيمهاي سوپر ليگي اجباري كرده بود از شركت دادن اين تيم خودداري كردند.

از سوي ديگر سويتكوويچ مربي صربستاني جوانان ايران كه بر عملكرد جوانان در رقابتهاي باشگاهي نظارت داشت در پايان مسابقات جمعي از بازيكنان را براي حضور در اردوي تيم ملي كه تا 20 روز آينده در تهران برگزار مي شود برگزيد.

در ليست وي بازيكناني چون بهزاد به نژاد ، عادل غلامي ، جواد محمدي نژاد ، محمد موسوي عراقي و منصور زادوند حضور خواهند داشت.