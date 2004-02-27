سفرخاوير سولانا به مقدونيه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا دراولين روز از سه روزاعلام عزاي عمومي در مقدونيه به خاطر سقوط هواپيماي بوريس ترايكوفسكي رئيس جمهور مقدونيه با سفر به " اسكوپيه" پايتخت اين كشور با " برانكو كرونوفسكي" نخست وزير و " لوبكو يوردونوفسكي" سخنگوي پارلمان مقدونيه ديدار وگفتگو كرد.

سولانا ضمن ابراز همدردي با دولت و ملت مقدونيه تصريح كرد: " ترايكوفسكي مرد بزرگي بود، او مردي بود كه موجب پيشرفت و توسعه روابط كشورش با ديگر كشورها شد."

پس ازسقوط روز گذشته هواپيماي ترايكوفسكي امروز گروه تفحص لاشه هواپيماي وي را درجنوب بوسني پيدا كردند و با پيدا شدن لاشه هواپيما مقامات مقدونيه اعلام كردند هيچ يك از سرنشينان هواپيما زنده نمانده اند و اجساد تمام 9 سرنشين آن را در لاشه هواپيما پيدا كرده اند.