پرداخت حقوق معلمان حق التدریسی تا دو هفته آینده

علی اصغر یزدانی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: قرار است طی این هفته بودجه این بخش پرداخت شود که به محض وصول آن حق التدریسی ها حقوق خود را دریافت می کنند.

وی همچنین از افتتاح 42 مدرسه در دهه فجر خبر داد و اظهار کرد: این مدارس طی پروژه تخریب و نوسازی ، بازسازی شدند که در ایام دهه فجر به دست مسئولان بازگشایی می شود.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص مدارس دو شیفته شهر تهران اعلام کرد: از 790 مدرسه دو نوبته 200 باب آنها یک نوبته شدند که تلاش ما این است که تمام مدارس را تا مهر ماه سال آینده یک نوبته کنیم.

یزدانی گفت: یک نوبته شدن مدارس بسیاری از هزینه های ما را کاهش می دهد.

وی در خصوص عدم توزیع مناسب شیر در مدارس شهر تهران نیز گفت: متاسفانه مشکلاتی در بودجه شیر مدارس وجود داشت که با پرداخت 1 میلیارد و 400 میلیون تومان در هفته گذشته این مشکل هم حل شد.

