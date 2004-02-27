مستحق اين تساوي نبوديم

مهدي امير آبادي هافبك تيم فوتبال سايپا با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" گفت : انصافا در اين بازي مستحق تساوي نبوديم و موقعيت هاي گل زيادي به راحتي توسط مهاجمان ما از دست رفت .

وي افزود : با وجود اينكه ما در زمين حريف بازي مي كرديم ولي در اكثر دقايق توپ و ميدان از آن بازيكنان ما بود و اگر مهاجمان ما دقت بيشتري به خرج مي دادند حداقل با اختلاف دو گل پگاه را در زمين خودش شكست مي داديم .

هافبك تيم سايپا درباره پيش بيني وضعيت اين تيم در پايان ليگ تصريح كرد : ما امسال با بدشانسي هاي زيادي روبرو بوديم و نتوانستيم به آنچه كه شايستگي اش را داشتيم دست پيدا كنيم . با اين وجود هنوز نااميد نيستيم و اگر در بازيهاي آينده نتوانيم به نتايج لازم دست پيدا كنيم اين اميدواري را داريم كه در بازي هاي" پلي اف " بتوانيم همچنان در ليگ برتر باقي بمانيم .