مرحوم شهیدی ادیبی فرزانه ، مورخی ژرف نگر و انسانی والا بود

به گزارش خبرگزای مهر ، متن پیام به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت علامه بزرگوار مرحوم آقای دکتر سید جعفر شهیدی رحمه الله علیه را به خاندان گرامی و بازماندگان و به شاگردان و اراتمندان ایشان و به جامعه علمی و دانشگاهی کشور تسلیت می گویم.

ایشان ادیبی فرزانه و مورخی ژرف نگر و انسانی والا و با کرامت و در شمار مفاخر علمی این زمان بودند و آثار قلمی با ارزش و ماندگاری از خود به جای گذاشتند.

خداوند متعال این مرد مومن صادق را مشمول رحمت واسعه خود گرداند و با اجداد طاهرینش محشور فرماید.

سید علی خامنه ای

25/دی/1386

