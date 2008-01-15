مرحوم شهیدی ادیبی فرزانه ، مورخی ژرف نگر و انسانی والا بود

به گزارش خبرگزای مهر ، متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت علامه بزرگوار مرحوم آقای دکتر سید جعفر شهیدی رحمه الله علیه را به خاندان گرامی و بازماندگان و به شاگردان و اراتمندان ایشان و به جامعه علمی و دانشگاهی کشور تسلیت می گویم.
ایشان ادیبی فرزانه و مورخی ژرف نگر و انسانی والا و با کرامت و در شمار مفاخر علمی این زمان بودند و آثار قلمی با ارزش و ماندگاری از خود به جای گذاشتند.
خداوند متعال این مرد مومن صادق را مشمول رحمت واسعه خود گرداند و با اجداد طاهرینش محشور فرماید.
سید علی خامنه ای
25/دی/1386
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