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۲۵ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۳۹

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب

مرحوم شهیدی ادیبی فرزانه ، مورخی ژرف نگر و انسانی والا بود

مرحوم شهیدی ادیبی فرزانه ، مورخی ژرف نگر و انسانی والا بود

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت علامه بزرگوار مرحوم آقای دکتر سید جعفر شهیدی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزای مهر ، متن پیام به این شرح است:


بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت علامه بزرگوار مرحوم آقای دکتر سید جعفر شهیدی رحمه الله علیه را به خاندان گرامی و بازماندگان و به شاگردان و اراتمندان ایشان و به جامعه علمی و دانشگاهی کشور تسلیت می گویم.

ایشان ادیبی فرزانه و مورخی ژرف نگر و انسانی والا و با کرامت و در شمار مفاخر علمی این زمان بودند و آثار قلمی با ارزش و ماندگاری از خود به جای گذاشتند.

خداوند متعال این مرد مومن صادق را مشمول رحمت واسعه خود گرداند و با اجداد طاهرینش محشور فرماید.

سید علی خامنه ای

25/دی/1386

کد مطلب 622145

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