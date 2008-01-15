طارم مهمترین منطقه تولید قلمه زیتون کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رسول سلگی، عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استحصال قلمه از باغات مادری زیتون منوط به بازدید کمیته گیاهپزشکی و نظریه کارشناسی آن است که این بازدید از باغات مادری زیتون از ابتدای سال جاری در سطح شهرستان طارم شروع شده است.

وی ادامه داد: در این طرح که با حضور کارشناسان باغبانی و حفظ نباتات انجام می‌شود، تمامی باغات مادری زیتون شهرستان که طی سنوات گذشته مورد تست و رتیسیلیوم قرار گرفته ‌اند از نظر آفات و بیماری‌های مختلف زیتون نظیر شپشک سیاه، جوانه خوار، لکه طاووسی، ورتیسیلیوم و کیفیت و کمیت سرشاخه زیتون، مورد بررسی قرار می گیرند و پس از بازدید و تأیید کمیته مذکور، باغات منتخب جهت استحصال قلمه به پیمانکاران استحصال قلمه به منظور تولید نهال معرفی می شوند.

سلگی افزود: در سال گذشته حدود سه میلیون و 442 هزار قطعه قلمه زیتون از این باغات استحصال و درآمدی معادل 820 میلیون ریال عاید کشاورزان این شهرستان شد.