فرانسه خواستار تشكيل دولتي جديد در هائيتي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، با افزايش فشاركشورهاي غربي بر دولت هائيتي براي استعفاي " ژان برترند آرستيد" رئيس جمهورهائيتي امروز هياتي عالي رتبه ازمقامات اين كشوربراي ديدار با دومينيك دوويلپن وزيرامورخارجه فرانسه عازم پاريس شدند.

با ورود اين هيات از مقامات هائيتي به پاريس مقامات فرانسه نيز خواستار تشكيل دولتي جديد درهائيتي، بدون حضور" ژان برترند آرستيد" رئيس جمهور فعلي اين كشورشدند.

كالين پاول وزيرامورخارجه آمريكا نيز امروز براي بازگشت آرامش به هائيتي خواستار استعفاي " آرستيد" شد.

با افزايش دامنه ناآرامي ها درهائيتي مقامات نروژ كه قرار بود هفته آينده نشستي را در هائيتي برگزار كنند امروز اعلام كردند اين برنامه را به علت ناآراميهاي اين كشور لغو كرده اند.