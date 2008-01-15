تاکید روسای جمهور مصر و ترکیه بر حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، حسنی مبارک در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با عبدالله گل گفت که باید با برنامه هسته ای ایران به شیوه ای مسالمت آمیز برخورد شود و نیازی به استفاده از زور در این زمینه وجود ندارد.

مبارک همچنین هشدار داد که هرگونه اقدامی علیه ایران می تواند پیامدهای وحشتناکی در منطقه و در کل جهان به دنبال داشته باشد.

عبدالله گل نیز به نوبه خود گفت که مسائل بین کشورها باید با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک حل و فصل شود.

وی همچنین گفت که ترکیه حمایت خود را از استفاده از انرژی هسته ای و همچنین مخالفت خود را با تسلیحات کشتار جمعی اعلام می دارد.

رئیس جمهور ترکیه شب دوشنبه برای گفتگو با مسئولان مصری در خصوص اوضاع خاورمیانه و همکاری های اقتصادی میان دو کشور وارد قاهره شد.



وی همچنین روز دوشنبه اعلام کرد ترکیه و مصر که دو کشور مهم در شرق دریای مدیترانه هستند به صلح و ثبات در منطقه کمک می کنند.



مسائل منطقه ای به ویژه عراق، لبنان و فلسطین از موارد مطرح در مذاکرات گل از مصر هستند.



رشید محمد رشید وزیر بازرگانی و صنایع مصر که در هنگام ورود عبدالله گل به مصر با وی دیدار کرد اعلام نمود که دو کشور در حال مذاکره در خصوص طرح مهمی برای اتصال شبکه گاز دو کشور به همدیگر هستند.