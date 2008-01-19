آموزش و پرورش در سال بعد هم باید با کسری بودجه دست و پنجه نرم کند

محمدرضا محدث خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آموزش و پرورش از ابتدای انقلاب تا کنون با کسری بودجه روبرو بوده است، افزود: ما به دنبال این هستیم که این کسری را به حداقل برسانیم و امیدواریم که حداقل بتوانیم دستمزد معلمان را از این آسیب دور کنیم.

وی در خصوص پرداخت حقوق حق التدریسی ها اظهار کرد: هنوز سیر قانونی پرداخت ها تکمیل نشده است و در صورت ابلاغ معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری به آموزش و پرورش، بدهی معلمان حق التدریس هم پرداخت می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش زمان پرداخت حقوق حق التدریسی ها را کمتر از یک ماه عنوان کرد و گفت: پرداخت حقوق حق التدریسی ها باید از سه حوزه شورای نگهبان، دولت و خزانه عبور کند که هنوز این موضوع در مرحله اول است ولی بعید است که روند آن بیشتر از یک ماه به طول بیانجامد.

محدث خراسانی ادامه داد: حقوق نیروهای شرکتی آموزش و پرورش که تا کنون عقب مانده است هم همزمان با نیروهای حق التدریسی پرداخت می شود.

وی تعداد نیروهای شرکتی که در آموزش و پرورش مشغول به ارائه خدمات هستند را 50 هزار نفر عنوان کرد و افزود: این نیروها بیش از 160 میلیارد تومان در سال برای آموزش و پرورش هزینه دارند.