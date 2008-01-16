80 درصد از جمعیت روستایی خراسان شمالی کالا برگ دریافت کردند

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله دوم اجرای مرحله دوم توزیع کالا برگ مایحتاج عمومی نیز در استان خراسان شمالی از دهم بهمن ماه سالجاری برای مناطق روستایی و عشایری این استان انجام می شود.

وی اظهار داشت: براساس شرشماری سال 85 مرکز آمار ایران حدود 104 هزار خانوار در قالب 414 هزار نفر جمعیت در مناطق روستایی و عشایری خراسان شمالی سکونت دارند.

وی یادآور شد: مرحله اول حدود 340 هزار نفراز جمعیت روستایی و عشایری استان خراسان شمالی کالا برگ مرحله سیزدهم خود را دریافت کرده و مابقی نیز در مرحله دوم این کالابرگها را دریافت خواهند کرد.

وی دلیل عدم موفقیت روستاییان و عشایر خراسان شمالی برای دریافت کالا برگ مرحله سیزدهم را در دسترس نبودن مدارک مورد نیاز و عدم حضور در مناطق اسکانی در زمان توزیع کالا برگ از سوی ماموران شرکت پست دانست.

به گفته وی 30 اکیپ از ماموران شرکت پست استان خراسان شمالی کالا برگ مرحله سیزدهم را در بین روستاییان و عشایر توزیع کردند.

