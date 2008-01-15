مرحله جدیدی در گسترش مناسبات ایران و کویت گشوده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شیخ محمد الصباح معاون نخست وزیر و وزیرامورخارجه کویت که به منظور شرکت در اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور امروز وارد تهران شده است با منوچهر متکی وزیر امورخارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دیپلماسی صمیمیتی که بر روابط دو کشور حاکم است افزود: این صمیمیت بهترین سرمایه دستگاه دیپلماسی دو کشور برای پیشبرد امور دوجانبه است.

در این دیدار دکتر شیخ محمد الصباح با اشاره به روابط خوب دو کشور گفت: ما هم معتقدیم این دیدار فصل تازه ای در تحکیم روابط گشوده است.

وزیرامورخارجه کویت افزود: تعمیق و گسترش روابط ایران با کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به دنبال سفر دکتر احمدی نژاد به دوحه وارد مرحله جدیدی شده که ظرفیت های جدیدی در روابط دو جانبه و منطقه ای به همراه خواهد داشت.