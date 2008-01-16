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۲۶ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۰۳

تیم ملی تکواندو با هشت تکواندوکار راهی هلند می شود

8 تکواندوکار تیم ملی ایران در دو وزنی که موفق به کسب سهمیه المپیک شده ایم راهی رقابتهای بین المللی هلند می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی هلند از جمله معتبرترین تورنمت های تکواندو در دنیاست که همه ساله با حضور برخی از بهترین های جهان برگزار می شود.

تیم ملی ایران هم با ترکیبی کامل در 8 وزن در این مسابقات شرکت می کند. نفراتی که در اوزان 58- و -80- کیلوگرم المپیکی به اردو دعوت شده اند به این مسابقات اعزام شده و طبق تصمیم مربیان در 8 وزن به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

هادی مستعان ، محمدرضا بابادی ، بهزاد خداداد، علیرضا شکوری، روح الله طالبی ، هادی ساعی ، یوسف کرمی و کوروش رجلی نفراتی هستند که به رقابتهای بین المللی هلند اعزام خواهند شد.  تیم ملی تکواندو اول اسفندماه راهی هلند می شود.

کد مطلب 622267

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