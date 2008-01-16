تاسوعا و عاشورا در آینه تصویر

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به ساخت موسیقی مجموعه "کارآگاه علوی" و نگاهی به کمیت و کیفیت فیلم‌ها و مجموعه‌های داستانی محرم تلویزیون. مطلبی به بهانه درگذشت احمد عاشورپور، گفتگو با سیامک آقایی نوازنده سنتور در صفحه موسیقی و اضافه شدن نمایش کودک به جشنواره فجر، تجهیز سالن‌های نمایش سازمان فرهنگی هنری شهرداری، انتخاب مدیر سینما آزادی و حرف‌های هوشنگ کامکار در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

* در نگاهی به فیلم‌ها و مجموعه های داستانی محرم سیما آمده: "سال گذشته وقتی به ماه محرم رسیدیم، سیل برنامه های مناسبتی با ساختار وله، سخنرانی مذهبی، مقتل خوانی، پخش مراسم عزاداری و ... روانه آنتن شبکه‌های سیما شد. در این میان صرفنظر از مجموعه ترکیبی "مکتب عشق" که وجه داستانی نداشت، مجموعه تاریخی "جابر بن حیان" تنها جوابگوی مخاطبان بود که البته ربطی به واقعه عاشورا و قیام امام حسین (ع) نداشت. تله تئاترهای تکراری هم در ماه محرم گذشته مرتب پخش شدند."

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به نگاهی به فیلم سینمایی "غیرمنتظره". بازبینی 90 درصد فیلم‌های جشنواره، آماده شدن انیمیشن "عاشورائیان"، دریافت آثار متقاضی شرکت کننده در جشنواره فیلم جم، مخالفت امیر کوشتوریتسا با هالیوود، معرفی فیلم‌های بخش رقابتی جشنواره برلین، برگزیده شدن مستند جدید مایکل مور و فعالیت‌های جدید بازیگر نقش جوانی شهریار در صفحه پایانی منعکس شده است.

* در نقدی بر "غیرمنتظره" آمده: "ایراد اصلی فیلم نه در قصه بلکه در پرداخت شخصیت اصلی است، چرا که انگیزه‌های او برای مخاطب روشن نیست. پرداختن به ایده فراز و فرود یک آدم در یک عرصه جذابیت‌های خاص خود را دارد. به یاد بیاوریم جیک لاموتا را در "گاو خشمگین" که چطور ناگهان سقوط کرد و در جایگاهی نازل به اجرای کمدی‌های کلامی در کافه‌ها پرداخت. اینجا نیز تم از دست دادن موقعیت در اوج و رسیدن به بدترین نقطه ممکن از جذابترین ایده‌ها برای فیلمسازی است."

"جام جم" در صفحه رسانه می پردازد به پیش تولید تله فیلم "ساعات ناامیدی"، برگزاری همایش سینما و معماری، احداث نمازخانه در 17 سینما، حضور دو فوتبالیست قدیمی در یک مستند و چند خبر مشترک با سایر مطبوعات. گذری بر موسیقی عاشورایی در صفحه موسیقی، گفتگو با کارگردان "جوانی بدون جوانی"، درباره "چهارانگشتی" و "از دوردست" در صفحه سینما و ساخت انیمیشن با موضوع عاشورا و همراه با تلویزیون در روزهای عزاداری در صفحه بخوانید و ببینید آمده است.

* در نقد "از دوردست" آمده: " این فیلم به قول کارگردانش اثری خاص و فرهنگی است که همه چیز را ساده و قابل فهم در اختیار مخاطب قرار نمی دهد و مستلزم رمزگشایی از سوی آنان است. اما روایت این قصه در ساختار اپیزودیک و چندگانه با زمینه‌های عرفانی روانکاوانه همین رمزگشایی را از سوی مخاطب دشوار می کند."

"همشهری" در صفحه تئاتر می پردازد به چهارمین همایش آئین‌های عاشورایی از نگاه کارشناسان و احیاء یک آئین. نگاهی به فیلم‌های "تهاجم" و "مه" در صفحه سینما و چرخش "ساعت شنی" از تلویزیون به مجلس، معرفی فیلم‌های بلند جشنواره فجر، حضور فیلم "آتشکار" در جشنواره فجر، لزوم نظارت بر موسیقی مداحی و اخبار کوتاه از کتایون ریاحی و ... در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

"اعتماد ملی" در صفحات هنر می‌پردازد به نگاهی به تئاترهای نوین عاشورایی، گفتگو با سعید شریفیان خالق سمفونی‌های "خسوف" و "طلوع"، گپی با گلی یف و درباره وودی آلن. هدیه سال نو به ارمنیان ایران، بزرگداشت مرحوم اکبر رادی، گپی با محمود استادمحمد، در ستایش "افرا"، تازه‌ها، روزانه و خبرها از جشنواره فیلم فجر در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

* در ستایش "افرا" عنوان شده: "محله و آدم‌های رنگارنگش. خانواده‌هایی که در هم می‌لولند. آدم‌هایی فقط برای طی کردن روزهایی که می‌گذرد. محله ای از گداها و تازه به دوران رسیده‌ها. تازه به دوران رسیده‌هایی که به همه مظنون‌اند. محله‌ای که تنها امیدش این است که از این ستون به اون ستون فرجه و برای تنها چیزی که آماده است تحقیر هم محله ای هاست."

"اعتماد" در صفحه سینما می پردازد به گفتگو با رامین محسنی نویسنده و کارگردان "از دوردست"، گزارش اکران سینماها در هفته پایانی دی و اخبار کوتاه از سینمای ایران. معرفی نامزدهای انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا، معرفی فیلم‌های ایرانی جشنواره فجر در هفته آینده، برنامه روز پایانی همایش "تعامل سینما و معماری" و معرفی امیر کوشتوریتسا به عنوان چهره روز و دو مجله جدید به عنوان پیشنهاد روز در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

* محسنی در بخشی از گفتگوی خود عنوان کرده: "دوست ندارم خودم را به فیل سنجاق کنم و راجع به آن توضیح بدهم. چون فیلمم را اینگونه ساخته ام و حالا بستگی دارد که هر بیننده چطور با آن ارتباط برقرار کند. ولی در فیلم چیزهایی هست که بیننده باید اینها را به هم وصل کند. حداقل موردی که می توانم به آن اشاره کنم، این است که این سه داستان سه عنوان دارند: "کتاب سوزان"، "تنفس" و "طلوع" که عناوین مهمی برای ایجاد وحدت هستند."

"حیات نو" در صفحه پایانی می پردازد به معرفی نامزدهای انجمن تهیه کنندگان، آغاز همایش سینما و معماری، مراحل پایانی بازبینی فیلم های جشنواره، گپی با سعید اسدی و چند خبر کوتاه از نویسنده "پالپ فیکشن" و فروش فیلم‌ها. "کارگزاران" در صفحه پایانی می‌پردازد به گفتگو با عباس کیارستمی درباره کارگاههای فیلمسازی و همه حرفه‌های کیارستمی. شکایت تام کروز از نویسنده زندگینامه‌اش، معرفی نامزدهای انجمن تهیه‌کنندگان و حضور چهار فیلم جدید در بخش بین‌الملل جشنواره فجر در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه پایانی می پردازد به پیام رهبر انقلاب به مناسبت درگذشت استاد سیدجعفر شهیدی، درخشش دو کودک ایرانی در المپیاد هنر آمریکا، هزینه ساخت ماهواره صدا و سیما، به روی صحنه رفتن "خورشید کاروان"، نگارش سفرنامه مقام معظم رهبری، پخش ناگفته‌های بازمانده دادگاه شهید نواب صفوی از تلویزیون، آماده شدن انیمیشن عاشورائیان و نصب سردیس مرحوم اکبر رادی در دانشگاه تهران.