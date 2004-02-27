دروازبان ابومسلم اخراج شد

به گزارش خبرنگار " مهر " پس از آنكه خرمالي از سوي فيروز كريمي سرمربي تيم ابومسلم در تركيب اين تيم براي بازي مقابل استقلال قرار نگرفت اين بازيكن با حالت قهر رختكن را ترك كرد كه در نهايت با تصميم كريمي وي ديگر حق همراهي ابومسلم را ندارد.

از سوي ديگر يكي از مسوولان باشگاه ابومسلم اعلام كرد كه خرمالي بخشيده شده و مي تواند در تمرينات ابومسلم حاضر شود. در عين حال جلال خوشزاد سرپرست ابومسلم در اين خصوص گفت : مساله خاصي نبود و نبايد زياد به آن پرداخت. در اين زمينه من فردا مي توانم پاسخگو باشم و در حال حاضر اگر به آن نپردازيد بهتر است. فيروز كريمي سرمربي ابومسلم نيزبه علت حضور در مراسم ختم مادرهمسرش پاسخگويي در اين خصوص را به آينده موكول كرد.