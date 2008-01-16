تغییر لحن بوش؛ سکوت درباره دموکراسی برای تحریک اعراب علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز نوشت : "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا به پایان سفر خود به خاورمیانه نزدیک می شود. تا چند ماه پیش وی از ریشه دواندن دموکراسی در کشورهای عربی سخن می گفت و از فشار در جهت صلح بین اسرائیل و فلسطینیها خودداری می کرد. رویکرد او تغییر کرده، اما تردیدها درباره اینکه وی در آخرین سال ریاست جمهوری خود چه چیزی را می تواند به دست آورد، همچنان باقی است.

نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است : در سال 2005 ، بوش از لزوم حمایت از پیشبرد تحرکات دموکراتیک در هر کشوری سخن گفت، اما وی در در چند روز گذشته از هیچ یک از کشورهای عربی انتقادی نکرد. این تغییر لحن به این دلیل است که بوش می خواهد کشورهای حوزه خلیج ( فارس) به تلاش وی برای انزوای ایران بپیوندند. وی بدون شک به این مسئله فکر می کند که بهترین کار این است که با صحبت نکردن از نبود دموکراسی در کشورهای عربی، آنها را خشمگین نکند.

در ادامه این مطلب آمده است : ماه گذشته میلادی یک ارزیابی اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که ایران برنامه نظامی هسته ای خود را در سال 2003 متوقف کرده و همین امر هم اکنون بهانه را برای وی در جهت اقدام نظامی علیه مردم آمریکا بسیار سخت می کند.

نویسنده بدون اشاره به اقدامهای شفاف سازی و اعتماد سازی ایران در برنامه هسته ای آن ادعا کرده است: ایران هم اکنون باید برای ادعاها مبنی بر تلاش برای ساخت بمب هسته ای پیش از سال 2003 با آژانس بین المللی انرژی اتمی شفاف باشد . از سوی دیگر جامعه بین المللی هم باید همچنان بر درخواست خود برای تعلیق برنامه غنی سازی ایران پافشاری کند.

فایننشال تایمز اذعان کرده است: اما فضا برای مانور بوش محدود است؛یک تلاش قاطعانه از سوی بوش برای برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینیها هم اکنون تنها راهی است که وی می تواند خود را مورد توجهات قرار دهد.