فقط جوسازان نگران سلامت انتخاباتند/ رد صلاحیت با عدم احراز متفاوت است

حجت الاسلام ابراهیم رازینی در گفتگویی مشروح با خبرنگار مهر به سئوالات متنوع درباره مسائل انتخاباتی از جمله بحث اصل برائت، نگرانی از سلامت انتخابات، بررسی صلاحیت ها، نظارت بر انتخابات ، شرکت اعضای نهضت آزادی و گروه های غیرقانونی در انتخابات، شمارش رایانه ای انتخابات و برخی مسائل دیگر مربوط پاسخ گفت.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران در این گفتگو در پاسخ به سئوالی درباره ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها گفت: اصل بر این است که همه آحاد جامعه در یک نقطه سپید سفت ایستاده اند، اما باید بگویم، نه همه جا اصل بر برائت است و نه همه جا ، اصل بر اتهام و متهم بودن افراد.

وی افزود: بنده معتقدم باید بین اصل بر برائت گذاشتن و اصل بر احراز صلاحیت افراد تفکیک قائل شویم. زمانی که ما بخواهیم برخورد منفی و اتهامی با کسی داشته باشیم، اینجا اصل بر برائت است مگر اینکه سندی دال بر متهم بودن آن فرد ارائه شود، اما اگر بخواهیم به کسی امتیاز مثبتی دهیم و مسئولیت قانونگذاری و مدیریتی به وی واگذار کنیم، اصل بر برائت نیست.

رازینی تصریح کرد: کسانی که اصل برائت را مطرح می کنند و بدینوسیله مانور سیاسی می دهند، اگر از روی ناآگاهی چنین مسئله را مطرح نکنند، مغلطه کرده‌اند.

اصل بر احراز صلاحیت است

به گزارش مهر، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران ادامه داد: اصل برائت زمانی مطرح می شود که بخواهند با کسی برخورد کنند، اما در اینجا اصل بر احراز صلاحیت است، یعنی اگر کسی صلاحیتش احراز نشود، نمی توان مسئولیتی به او واگذار کرد.

رازینی در ادامه با ارائه مثالی توضیح داد: زمانی شما می خواهید رانندگی کنید، آیا باید اینگونه باشد که هر کسی اراده کرد بتواند رانندگی کند؟ در اینجا راهنمایی و رانندگی با انجام تست هایی مشخص می کند که بنده می توانم رانندگی کنم یا خیر و صلاحیت جسمی، بینایی، روانی و اطلاعاتی نسبت به علائم رانندگی دارم یا خیر. در انتخابات که از مسائل اساسی کشور ما است نیز اینگونه عمل می شود. بنده از ذهن های سالم غیرمغرض سئوال می کنم که رانندگی مهم است یا نمایندگی؟

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران با بیان اینکه موضوع بررسی صلاحیت کاندیداها در بسیاری از کشورهای دنیا نیز سابقه دارد، گفت: در این کشورها دیوان عالی، مجلس اعیان و یا مجلس سنا چنین وظایفی را برعهده دارند. البته در اغلب کشورها مراجع قضایی صلاحیت افراد را بررسی می کند.

نگوییم ردصلاحیت؛ بگوییم عدم احراز صلاحیت

وی با اشاره به اینکه چیزی به نام "ردصلاحیت" وجود ندارد و تعبیر صحیح آن "عدم احراز صلاحیت" است، گفت: اگر صلاحیت کاندیدایی از سوی شورای نگهبان تأیید نشود این بدان معنا نیست که وی صلاحیت تصدی بقیه امور را ندارد. این یک قاعده عقلی است که برای سپردن یک مسئولیت و یا امانتی به یک شخص، صلاحیت او باید در حد قابل قبول ثابت شود.

رازینی در واکنش به برخی افراد و گروه ها که بحث نظارت بین المللی بر انتخابات ایران را مطرح کرده اند، گفت: اینگونه اظهارات و مواضع در تعارض با منافع ملی است.

مطرح کنندگان ناظر خارجی بر انتخابات بی صلاحیت اند

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران ادامه داد: طرح این مسئله که برای نظارت بر انتخابات ایران ناظر بین المللی نیاز است، دلیلی بر عدم صلاحیت گوینده آن است، کسانی که چنین اظهاراتی را بر زبان می رانند و بیانیه هایی در این راستا صادر می کنند به ملت ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران، عزت ملی و خون شهدا توهین می کنند.

وی تصریح کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب ما از ابتدای انقلاب تاکنون به طور متوسط سالیانه یک نمایش مردم سالاری دینی را در قالب اخذ رأی و انتخابات برگزار کرده ایم. مردم ما همواره در طول این مدت، نشان داده اند که با فرهنگ بالا و شعور سیاسی خود حضور منضبط و آگاهانه ای پای صندوق های رأی داشته اند.

مردم سالاری یعنی دوم خرداد یعنی سوم تیر

رازینی با اشاره به اینکه نتایج انتخابات در ایران نشان می دهد که هیچ جریانی نمی تواند نفوذی در رأی مردم داشته باشند، افزود: مردم سالاری یعنی اینکه زمانی مجلس ششم روی کار می آید ، زمانی مجلس هفتم، زمانی دوم خرداد 76 اتفاق می افتد و زمانی سوم تیر 84.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران در واکنش به برخی افراد که طرح نگرانی از سلامت انتخابات را مطرح می کنند، گفت: طرح این نگرانی چیزی جز جوسازی و غوغاسالاری دلیل دیگری ندارد. چطور زمانی که همین افراد رأی می آورند و در کرسی های مجلس می نشینند انتخابات سالمی برگزار شده، اما اگر رأی نمی آورند، سلامت انتخابات به خطر افتاده است. اینها حرف های حساب شده ای نیست.

وی در ادامه گفتگو با مهر یادآور شد: مردم ما هم خوشبختانه به این مسائل توجهی نمی کنند و طرح این مسائل از مصادیق این جمله است که " عرض خود می برند و زحمت ما می دارند"

رازینی ادامه داد: اینها مسائلی نیست که عزت، آزادی، استقلال و رشد مردم ما در نظام جمهوری اسلامی را زیر سئوال ببرد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران با اشاره به اینکه کسانی که بحث سلامت انتخابات را مطرح می کنند دارای انگیزه های مختلفی هستند و نمی توان همه را دارای یک انگیزه دانست، گفت: به طور قطع برخی از افرادی که چنین مسائلی را مطرح می کنند و بنده هم نمی توانم نام آنها را ببرم اما مردم ما آنها را خوب می شناسند، با دشمنان بیرونی نظام همسویی دارند.

وی افزود: اینکه این افراد که نمی دانم چه ارتباطی با بیگانگان دارند بلندگوی دشمنان مردم ایران می شوند، جای تأمل دارد.

رازینی تصریح کرد: البته برخی از کسانی که بحث سلامت انتخابات را مطرح می کنند از روی نا آگاهی چنین مسائلی را مطرح می کنند که باید بصیرتشان را مقداری بیشتر کنند. برخی دیگر نیز دچار هواهای نفسانی شده اند. طبیعت بشری این است که اگر تقوایش ضعیف باشد، کل کار را در زمانی که خود به امتیازی دست نیافته است، متهم می کند.

جهل و همسویی با بیگانه از عوامل نگرانی از سلامت انتخابات

وی تأکید کرد: سه محور کلی جهل، نفس و همسویی با بیگانه از عوامل اصلی پرداختن به این مسائل است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا کسانی که در مجالس گذشته ردصلاحیت شده اند، می توانند امیدی به تأیید صلاحیتشان در انتخابات مجلس هشتم داشته باشند؟ گفت: ما در گذشته نسبت به هر یک از کاندیداها تحقیقاتی را انجام داده ایم که در پرونده های انتخاباتی آنها موجود است. اگر کسانی در انتخابات گذشته تأیید صلاحیت شده اند اصل بر تأیید سلامت آنهاست، مگر اینکه در فاصله انتخابات گذشته تا انتخابات این دوره اتفاقی رخ داده باشد که آن صلاحیت را از دست داده باشند.

اصل بر عدم احراز صلاحیت ردصلاحیت شدگان گذشته است

وی گفت: در مورد کسانی که در انتخابات گذشته صلاحیتشان احراز نشده است نیز باید بگویم اصل بر این است که صلاحیت آنها احراز نمی شود مگر اینکه سندی بیاورند و صلاحیت خود را به اثبات رسانند، در غیر این صورت کار تحقیقاتی گذشته در مورد آنها مبنای عمل در بررسی صلاحیت شان خواهد بود.

رازینی در پاسخ به این سئوال که ردصلاحیت شدگان انتخابات گذشته چگونه می توانند صلاحیت خود را مجدداً به اثبات رسانند؟ آیا شورای نگهبان در این مورد اقدام می کند یا خود داوطلب نمایندگی باید دلایل و اسناد خود را ارائه کند؟ گفت: کسانی که در انتخابات گذشته صلاحیتشان احراز نشده بود خود به خوبی می دانند که دلیل عدم احراز صلاحیتشان چه بوده است، بنابراین بر همان اساس باید دلایل و مدارک خود را ارائه کنند.

ردصلاحیت شدگان دلیل محکمه پسند بیاورند تا تأیید شوند

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران ادامه داد: به طور مثال اگر صلاحیت فردی در انتخابات گذشته به دلیل عدم التزام عملی به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه احراز نشد، در این انتخابات می تواند با ارائه دلایل و مستنداتی روشن بیاید و خلاف آنچه در انتخابات گذشته در مورد وی مطرح بود را به اثبات رساند. اگر دلایل وی محکمه پسند باشد این دلایل ناسخ دلیل عدم احراز صلاحیت وی خواهد بود.

وی تأکید کرد: بنابراین پیگیر احراز صلاحیت فردی که در انتخابات گذشته صلاحیتش رد شده است در وهله اول خود آن فرد خواهد بود.

دلایل ردصلاحیت ها اعلام می شود

رازینی در واکنش به برخی افراد که اظهار می دارند شورای نگهبان تاکنون دلایل ردصلاحیتشان را اعلام نکرده است، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و مدارک عدم احراز صلاحیت داوطلبان به هر کاندیدایی که مراجعه می کند ارائه می شود. البته برخی مراجعه می کنند و می گویند در مورد عدم احراز صلاحیتشان قانع نشده اند که در این باره باید بگویم شورای نگهبان مسئول قانع شدن یا نشدن آنها نیست.

نمونه هایی از رد صلاحیت شدگان

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران توضیح داد: به طور مثال آقایی با خانم نامحرمی و یا خانمی با آقای نامحرمی در انظارعمومی دست می دهد و مصافحه می کند و اسناد و عکس ها و فیلم های آن نیز موجود است، دیگرانی هم وجود دارند که این امر را تأیید می کنند، بنابراین کسی که مرتکب چنین عمل حرامی شده است التزام عملی به احکام اسلام ندارد.

وی ادامه داد: ممکن است همین فرد بیاید و بگوید که من دست دادن با خانم ها را عمل حرامی نمی دانم. برای ما حرام دانستن یا حرام ندانستن آن فرد ملاک نیست، شاید کسی بالاتر از این مورد و بالاتر از شرب خمر را هم حرام ندارد، ما که نمی توانیم بر اساس حرام دانستن یا ندانستن آن فرد نظر دهیم. برای ما ملاک فتاوای ولی فقیه حاکم و فتاوای مشهور است. در شورای نگهبان شش فقیه و شش حقوقدان حضور دارند که قانون هم تصمیم آنها را ملاک عمل دانسته است.

رازینی در مورد اعلام عمومی دلایل ردصلاحیت برخی کاندیداها نیز گفت: اینکه برخی بیایند و بگویند دلایل عدم رد صلاحیت ما را اعلام عمومی کنید، غلط است چون به مصلحت نیست و قانون نیز چنین اجازه ای به ما نداده است.

نهضت آزادی قصد افزایش آمار ردصلاحیت شدگان را دارد

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران در پاسخ به سئوالی درباره ثبت نام برخی اعضای احزاب غیرقانونی نظیر نهضت آزادی که می دانند صلاحیتشان در انتخابات رد می شود گفت: حدس بنده این است که اینها می آیند تا آمار - به قول خودشان- ردصلاحیت ها را بالا ببرند در حالی که خودشان بهتر می دانند که رد صلاحیت می شوند. چندی قبل یکی از روزنامه ها از قول کسی نوشته بود قصد جدی دارم کاندیدا نشوم اما چون می دانم ردصلاحیت می شوم حتماً ثبت نام می کنم.

وی به مهر گفت: این عده برای این در انتخابات شرکت می کنند که نهادهایی همچون شورای نگهبان را تخریب کنند.

رازینی با تأکید بر اینکه نهضت آزادی ایران با مبانی نظام مخالف است، گفت: این گروه ها همواره به دنبال این بوده اند که برای نظام مسئله درست کند و به خیال خود وجهه نظام را نزد سازمان های بین المللی مخدوش کند و بگویند انتخابات در ایران رقابتی نیست و صلاحیت افراد را به دلیل سلیقه های سیاسی رد می کنند.

شورای نگهبان از جنجال ها نمی ترسد

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران تصریح کرد: نظام ما از این جنجال ها نمی ترسد و نمی گذارد افراد بی صلاحیت، تأیید صلاحیت شوند و سرنوشت کشور را به دست گیرند.

وی با اشاره به سابقه این گروه ها درنظام جمهوری اسلامی ایران گفت : نظام ما پرونده جاسوسی این افراد و همفکران آنها را از لانه جاسوسی بیرون کشید. این ها می خواهند با ارتباطاتی که با سردمدار استکبار جهانی، آمریکا دارند بر مسند قانونگذاری بنشینند وخدایی ناکرده تاریخ دوباره در کشور تکرار شود. این گروه ها می خواهند بار دیگر کاپیتولاسیونی در این مجلس به نفع آمریکایی ها درست کنند.

رازینی یادآور شد: خوشبختانه با هوشیاری مردم و بنای مستحکمی که امام و شهدای انقلاب گذاشته اند، با تکیه بر اصل مترقی ولایت فقیه دیگر این تاریخ تکرار نخواهد شد و اینها خواب و خیال خامی است که این گروه ها و افراد در سر می پرورانند.

صرف داشتن پرونده دلیلی بر ردصلاحیت نیست

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا صرف داشتن پرونده قضایی دلیلی بر ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است، گفت: صرف داشتن پرونده دلیلی بر ردصلاحیت کاندیداها نیست بلکه باید دید محتوای پرونده چیست. البته دستگاه قضایی باید تا قبل از زمان استعلام ها در مورد پرونده کاندیداها اعلام نظر کند، چه بسا این احتمال وجود داشته باشد که کاندیدایی پرونده در جریان داشته باشد اما پس از انتخابش جرم سنگین وی اثبات شود. در اینجا آیا مردم نمی گویند که ما به اعتبار تأیید شما به وی رأی داده ایم.

شورای نگهبان با انتخابات رایانه ای مخالف نیست

رازینی در ادامه درباره برگزاری رایانه ای انتخابات 24 اسفند و دلایل مخالفت شورای نگهبان با این مسئله گفت: شورای نگهبان به هیچ وجه مخالف این مسئله نبوده و نیست و در قانون نیز بحث رایانه ای شدن انتخابات پیش بینی شده است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران با بیان اینکه به هر حال باید روزی انتخابات در کشور ما به صورت رایانه ای برگزار شود، گفت: در جهان کنونی با سبک قدیمی و سنتی نمی توان کارها را به پیش برد.

وی با تأکید براینکه شورای نگهبان با کلیت برگزاری رایانه ای انتخابات موافق است، در عین حال گفت: در انتخابات، آرای مردم و حیثیت و آبروی کاندیداها امانت است و باید محفوظ بماند، بنابراین نباید این امانت را با تست و ریسک به خطر انداخت. شورای نگهبان باید از نرم افزار وزارت کشور اطمینان حاصل کند تا بتواند مجوز شمارش رایانه ای آرای انتخابات را صادر کند.

بهمن ماه آخرین فرصت وزارت کشور برای ارائه نرم افزار شمارش آرا

رازینی اظهار امیدواری کرد که روزی درکشور ما تمامی مراحل انتخابات به صورت رایانه ای برگزار شود، تصریح کرد: البته بحث شمارش رایانه ای انتخابات 24 اسفند بسته نشده است وشورای نگهبان تا بهمن ماه به وزارت کشورفرصت داده تا اصلاحات لازم را در برنامه نرم افزاری خود اعمال کند تا مقدمات برگزاری رایانه ای انتخابات فراهم شود.

موافقت با شمارش دستی در کنار شمارش رایانه ای

به گزارش مهر، رئیس هیئت نظارت برانتخابات استان تهران گفت: به وزارت کشوراجازه داده شده تا برشی ازانتخابات تهران در مرحله شمارش آرا را به صورت آزمایشی به صورت رایانه ای برگزار کنند. البته با توجه به لزوم صیانت از آرای مردم و حساسیتی که آرای مردم و سرنوشت داوطلبان دارد، باید در کنار شمارش رایانه ای، شمارش دستی آرا نیز وجود داشته باشد تا اگر کار شمارش بنا به دلایلی متوقف شد، اصل قضیه فدای این توقف و نارسایی فنی و برنامه ای نشود.

وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان به هیچ عنوان مخالف برگزاری انتخابات به صورت مکانیزه و شمارش رایانه ای آرا نیست، گفت: دلیل اینکه شورای نگهبان طالب برگزاری انتخابات به صورت رایانه ای است این است که از زمانی که اولین برنامه نرم افزاری وزارت کشوربه شورای نگهبان ارائه شد،تاکنون بیش ازشش تا هفت مرحله به وزارت کشورفرصت داده شد تااصلاحات لازم را در نرم افزار خود به عمل آورد تا کار شمارش آرا به صورت اطمینان بخش انجام شود.

رازینی ادامه داد: اگر شورای نگهبان با انتخابات مکانیزه مخالف بود در همان مراحل ابتدایی وزارت کشور را از تهیه برنامه نرم افزاری منع و اعلام می کرد که امکان برگزاری انتخابات به صورت رایانه ای وجود ندارد.

آرای مردم نباید با تست و آزمایش به خطر افتد

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران با تأکید بر اینکه دغدغه شورای نگهبان در برگزاری رایانه ای انتخابات، صیانت از آرای مردم و سرنوشت منتخبین مردم است، گفت: آرای مردم و سرنوشت منتخبین نباید در این تست و آزمایش دچار مشکل نشود. این نگرانی شورای نگهبان سبب می شود برخی ها از دور تصور کنند که این شورا مخالف برگزاری مکانیزه انتخابات است که باید بگویم چنین نیست.

زمان بندی انتخابات

رازینی درادامه گفتگو با مهر ضمن تشریح زمان بندی انتخابات مجلس هشتم، گفت: کار ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم از روز 15 دی ما آغاز و در روز 21دی ماه به پایان رسید. پس ازاین مرحله وزارت کشوراستعلام هایی را از مراجع چهارگانه پیش بینی شده در قانون خواهد کرد. این مراجع نیز پنج روز فرصت داشت پاسخ این استعلامات را به وزارت کشور اعلام کنند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران با بیان اینکه کار بررسی صلاحیت ها در هیئت های اجرایی از روز 22 دی ماه آغاز شده و تا دوم بهمن ادامه خواهد داشت، گفت: پس از پایان این مهلت فرماندار هر شهرستان نتیجه بررسی هیئت های اجرایی را به داوطلبان ابلاغ می کند، در صورتی که داوطلبی نسبت به ردصلاحیت خود اعتراضی داشته باشد و یا افراد دلایلی دارند که مثلا فلان کاندیدا صلاحیت تأیید را نداشته است، می توانند ظرف چهار روز شکایات خود را به صورت مکتوب هیئت نظارت استان تحویل دهد.

وی تصریح کرد: در این راستا نیز فرم واحد و هماهنگی تهیه شده است تا داوطلبانی که در هیئت های اجرایی ردصلاحیت شده اند از روز سوم بهمن به مدت چهار روز فرصت داشته باشند تا با مراجعه به فرمانداری ها نسبت به پر کردن این فرم ها اقدام و آن را به فرمانداری ها تحویل دهند.

رازینی ادامه داد: پس از این مرحله هیئت نظارت بر انتخابات استان ها هفت روز فرصت خواهد داشت تا نظر خود را در مورد شکایت های داوطلبان اعلام کند. این هیئت باید نظر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در مورد داوطلبان نمایندگی را نیز اخذ کند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران با اشاره به اینکه هیئت نظارت بر انتخابات استان ها در تاریخ 13 بهمن نظر نهایی خود را در مورد شکایت های داوطلبان نمایندگی به فرمانداری ها اعلام می کند، گفت: طبق قانون فرمانداری ها موظف هستند نتایج بررسی صلاحیت ها را به داوطلبان ابلاغ کنند.

وی افزود: اگر داوطلبی به این مرحله نیز معترض می تواند شکایت خود را ظرف سه روز یعنی طی روزهای چهارم تا ششم اسفند به نهاد شورای نگهبان و یا هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارائه کند. شورای نگهبان نیز از تاریخ هفت اسفند تا 13 اسفند فرصت دارد تا به این شکایت ها پاسخ دهد.

15 اسفند اعلام نتایج نهایی بررسی صلاحیت

رازینی با اشاره به اینکه شورای نگهبان نظرقطعی خود در مورد بررسی صلاحیت ها را روز 14 اسفند به وزارت کشور اعلام می کند، گفت: روز 15 اسفند نیز فرمانداری های سراسر کشور نتایج نهایی بررسی صلاحیت ها و اینکه چه کسانی می توانند در انتخابات شرکت کنند را اعلام می کند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران با بیان اینکه فرصت تبلیغات رسمی انتخابات مجلس هشتم توسط کاندیداها به مدت هفت روز و طی روزهای 16 تا 23 اسفند خواهد بود، گفت: 23 اسفند روز منع تبلیغات و 24 اسفند نیز روز برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد بود.