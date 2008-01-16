هیچ سازمانی صلاحیت اظهار نظر زیست محیطی ندارد

مسعود باقرزاده کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین مشکل تالاب انزلی که سابقه آن به 8 سال پیش بازمی گردد بدون تحقیق و مطالعه آغاز کردن پروژه است که یک تخلف از قانون به حساب می آید و به نظر من باید مسبب آن در خصوص این تخلف پاسخگو باشد.

وی افزود: از طرف دیگر به نظر می رسد اصرار کسانی که به دنبال ورود این میانگذر به داخل تالاب هستند بی دلیل نیست و آنها می خواهند منافع بخشهایی را تامین کنند.

باقرزاده کریمی تصریح کرد: بعد از تغییر پروژه و ورود جاده به تالاب ما تلاش زیادی برای کاهش آسیب به آن را آغاز کردیم و برای کاهش آسیب زیست محیطی طرح یک کریدور را ارایه نمودیم و در سال 83 در خصوص این طرح توافق نامه مشترکی با وزارت راه و ترابری به امضا رسید.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه کریدور مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست از نظر کارشناسی مورد توافق واقع شده است مجریان طرح باید براساس آن فعالیت خود را ادامه دهند.

این کارشناس تالاب ها در ادامه با تاکید بر این که هیچ سازمانی صلاحیت اظهار نظر زیست محیطی بجز سازمان حفاظت محیط زیست را ندارد گفت: اگر قانون برای ما محترم است، قانون مسئولیت مسایل زیست محیطی را به این سازمان داده و این سازمان موظف به حفاظت از محیط طبیعی است و طبق قانون اصول اعلام شده از طریق آن باید مدنظر مجریان طرحها قرار گیرد.

باقرزاده کریمی در پاسخ به این سوال که ورود میانگذر به تالاب چه خسارتهایی را به تالاب خواهد زد گفت: یکی از مشکلات تالاب ورود یک جلبک وارداتی تحت نام «آزولا» به آب تالاب است که به منظور تقویت مزارع برنج کشاورزان مورد بهره برداری قرار می گرفت،همه ساله این جلبک به شدت روی آب تالاب رشد کرده و سطح آب را می پوشاند و آبزیان درون آب را خفه می کند.

وی افزود: با توجه به جریان طبیعی تالاب و مکانیسم جریان آب از تالاب به دریا و بالعکس، آزولا وارد آب دریا می شود و در آنجا بدلیل شوری آب از بین می رود و در صورت جدایی قسمتی از تالاب بی شک این جریان مختل شده و آبزیان آن بخش از تالاب که ارتباطی با دریا ندارد از بین خواهند رفت.

باقرزاده کریمی در ادامه اضافه کرد: تکه تکه شدن نیز از دیگر عوامل آسیب رسان به یک منطقه محافظت شده است چرا که بیشتر خسارات حادث شده به تالاب ها از محیط اطراف است و دو نیم شدن آن مرز تالاب و محیط اطراف را بیشتر کرده و آسیب ها را نیز افزایش می دهد.