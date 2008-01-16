طرح مبارزه با بیکاری جوانان در همایش ائتلاف تمدنها مطرح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، الشیخه موزه بنت ناصر المسند همسر امیر قطر در همایش دیروز که با هدف ارتقاء درک میان فرهنگی در مادرید، اسپانیا با حضور رهبران سیاسی دینی، جامعه مدنی و هنرمندان و نویسندگان برگزار شده بود برنامه‌های این طرح را اعلام کرد.

وی گفت: بهترین راه برای ممانعت از تنش، خشونت و ناامیدی، دست به کار شدن است. نرخ بیکاری میان جوانان خاورمیانه و شمال آفریقا هشدار دهنده بوده و ناکام کردن این افراد اشتباهی بزرگ به نظر می رسد. فقدان فرصتها و به حاشیه راندن آنها به ناامیدی منتهی می شود و اگر اکنون برای از بین بردن این وضعیت وارد میدان شویم می توانیم نتایج را تغییر دهیم.

الشیخه موزه بنت ناصر المسند گفت: امیرقطر با همین هدف ابتکار 100 میلیون دلاری به نام " صلاتک" ( ارتباط تو) ارائه کرده تا با این مشکل به واسطه ارتباط میان مشاغل و تجارت با جوانان مبارزه کنیم. برای اجرایی شدن این ابتکار به استراتژی نوین و چند منظوره نیازمندیم و این امر درست همان کاری است که " صلاتک" انجام خواهد داد.

"صلاتک" با حمایت سازمان کاربین المللی و بانک همکاری جهانی برای سرمایه‌گذاری جوان" وارد عمل می شود.

ریک لیتل از گروه اجرایی این پروژه به عنوان رئیس آن گفت که قصد دارد طی بیست سال آینده 100 میلیون شغل ایجاد کند.

وی گفت: درحالی که قطر سرمایه گذاری اولیه را انجام داده ما امیدواریم دیگران چون بنیادها و شرکتهای چندجانبه و دوجانبه به آن ملحق شوند.

همسر امیر قطر گفت: به واسطه سرمایه گذاری برای جوانان در راه امنیت و توسعه ملت خود سرمایه گذاری کرده ایم چرا که تنها ملتهای دارای امنیت می توانند ائتلافهایی براساس احترام دوجانبه به اهداف مشترک ایجاد کنند.

در همین رابطه اواسط سال 2008 اجلاسی در دوحه، قطر تشکیل می شود که شرکای این پروژه طرحها و تعهدات خود را اعلام کنند.

حدود 350 نفر از 63 کشور جهان دیروز در همایش دو روزه ائتلاف تمدنهای سازمان ملل که با هدف برقررای ارتباط میان مردم فرهنگهای مختلف تشکیل شده شرکت کردند.