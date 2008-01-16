دولت نهم نگاه سلامت نگر ندارد

دکتر محمد مهدی قیامت در گفتگو با خبرنگار مهر، نسبت به پیامدهای چنین تصمیم گیری های غیرکارشناسی در دولت انتقاد کرد و افزود: بروز مشکلات در بخش سلامت، ناشی از چنین دیدگاهی در دولت است.

وی با تاکید بر اینکه سرانه غیرواقعی عوارض زیادی به دنبال خواهد داشت، گفت: کارشناسان سازمان نظام پزشکی برای تعیین سرانه درمان واقعی که بتوان با آن تحولی در نظام سلامت کشور صورت داد، وقت زیادی صرف کرده اند اما وقتی دولت نگاه سلامت نگر به این مسائل ندارد، نمی توان انتظار بهبود در وضعیت سلامت مردم را داشت.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، تصریح کرد: سوء مدیریت در این بخش باعث می شود که فکر کنیم نجات جان بیماران برای کسی مهم نیست.

قیامت، افزایش میزان پرداختی از جیب مردم برای هزینه های درمانی را یکی از عوارض سرانه غیر واقعی عنوان کرد و افزود: متاسفانه مجلس نیز با همکاری و همراهی بیش از حد خود با دولت، در بروز چنین وضعیتی سهیم است.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران ادامه داد: در حال حاضر اولویت دولت، سیاست است در صورتی که موضوع سلامت نباید سیاسی شود.

وی با اعلام اینکه دولت با تعیین سرانه 8 هزار تومانی که البته این عدد هم واقعی نیست، می توانست تحولی در بخش سلامت ایجاد کند که متاسفانه چنین نشد.