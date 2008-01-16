اعتراض دانشجویان و اساتید به لغو دیدار پاپی منتهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری زنیت، گروهی از اساتید دانشگاه ساپینزا نامه ای را امضاء کردند که در آن پاپ به عنوان متأله‌ای با افکار منسوخ توصیف شده که نسبت به علم رویکرد خصومت آمیز دارد.

طی دو روزه گذشته اعتراض کنندگان در این دانشگاه تظاهرات کرده و اظهار داشتند در صورت عدم لغو دیدار، با تظاهراتی پرسرو صدا از پاپ استقبال می کنند.

واتیکان نیز طی یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرده به تعویق انداختن این رویداد مناسب است و با تمام این اوصاف پاپ متن سخنرانی که برای این دانشگاه آماده کرده را به دانشگاه ارسال می‌کند.

نامه معترضان به این دیدار به سخنرانی پاپ در سال 1990 اشاره کرده که در آن زمان کاردینال راتزینگر بود. این سخنرانی درباره محکومیت قرن هفدهم گالیه از سوی کلیسای کاتولیک بود که طی آن پاپ آینده در آن زمان به نقل قول از فیلسوفی اتریشی پرداخت که اظهار داشته بود محاکمه گالیله منطقی و عادلانه بوده است.

به گزارش مهر، پاپ همچون نقل قولی که پیشتر از یک امپراطور قرن چهاردهمی درباره اسلام کرده بود مخالفت خود را با آن اعلام نکرد. این در شرایطی است که ژان پل دوم در طول دوران پاپی خود برای موارد متعددی عذرخواهی کرد که یکی از آنها اعدام گالیله بود.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، لغو دیدار پاپی که از پیش برنامه ریزی شده بسیار بعید به نظر می رسد و تاکنون طی چند دهه اخیر به ندرت اتفاق افتاده که واتیکان برای توضیح آن به نگرانی های امنیتی اشاره کرده بود.

حتی زمانی که خبر لغو دیدار پاپ به دانشگاه رسید دانشجویان که در سالن علوم سیاسی اجتماع کرده بودند مسرت خود را با کف زدن و صدای بلند نشان دادند.

از چند روز قبل پلاکاردهایی که روز آن نوشته بود" علم سکولار است" و " پاپ نه!" در ساختمان دانشگاه و پوسترهای دیوارها مشاهده می شد و دانشجویان این هفته چند روز را به عنوان روزهای تظاهرات اعلام کرده بودند.

هنوز موضوع سخنرانی بندیکت که در این دانشگاه که در سال 1303 توسط پاپ بویفیس هشتم پایه گذاری شد اعلام نشده است.

کشیش این دانشگاه از لغو دیدار پاپی ابراز تأسف کرد و گفت که به تصمیم پاپ احترام می گذارد. از سوی دیگر نخست وزیر ایتالیا از پاپ خواست تغییر عقیده دهد چرا که هیچ صدایی نباید در کشور خاموش شود.

کنفرانس اسقفهای ایتالیایی که از نظر سیاسی نیز در این کشور بانفوذ هستند اعلام کرد: اعتراض به پاپ عدم تساهل و غیر دموکراتیک است.

همچنین وزیر کشور ایتالیا مسئله نگرانیهای امنیتی را به عنوان علت لغو دیدار تکذیب کرد.