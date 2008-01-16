تعطیلی لیگ ارتباطی به سفر تیم ملی نداشت / ایران به تورنمنت جایزه بزرگ برزیل دعوت شد

عباس ترابیان با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن ایام سوگواری ماه محرم درهفته جاری مسابقات لیگ برتر برگزار نمی شود و این تعطیلی به هیچ عنوان ارتباطی به اعزام تیم ملی فوتسال ایران به تورنمنت چهارجانبه آذربایجان نداشته است.

وی با اشاره به لغو سفر تیم ملی فوتسال ایران به جمهوری آذربایجان، افزود: زمانی که کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال آذربایجان به ما پیشنهاد کرد تا در این رقابت ها شرکت کنیم به جهت تقارن زمان برگزاری مسابقات یاد شده با ایام سوگواری ماه محرم و تعطیلی مسابقات لیگ برترموافقت خود را برای حضور در تورنمنت آذربایجان اعلام داشتیم.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افزود: با توجه به درپیش بودن تاسوعا و عاشورای حسینی طی روزهای آتی کلیه مسابقات ورزشی داخلی کشور تعطیل است و حتی اگر حضور در تورنمنت آذربایجان هم در برنامه ما نبود نمی توانستیم رقابت های لیگ را برگزار کنیم.

ترابیان با تاکید براینکه رقابت های لیگ برتر دراوایل بهمن ماه به علت حضور تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات جایزه بزرگ مالزی به مدت یک هفته تعطیل خواهد شد، افزود: برای ما حضور دراین رقابت ها که با نظارت فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزارمی شود بسیار با اهمیت خواهد بود. متولی اصلی تورنمنت فوتسال مالزی یک کشور آسیایی است که با حضور تیم های بزرگی چون برزیل، آرژانتین و هلند برگزار خواهد شد، چطور می شود در مسابقاتی با این درجه از اهمیت تیم ایران به عنوان بهترین تیم آسیا حضور نداشته باشد؟

وی شرکت در این رقابت ها را برای تیم ملی فوتسال ایران لازم خواند و در ادامه به دعوت از تیم کشورمان برای حضور در تورنمنت جایزه بزرگ برزیل اشاره کرد.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در این رابطه گفت: حضور پررنگ ایران در مسابقات بین المللی باعث شده تا تیم های بزرگ دنیا از کشورمان برای مسابقات دعوت به عمل آورند. درهمین راستا کمیته فوتسال فدراسیون برزیل برای شرکت در تورنمنت گراند پری این کشور که اواخراسفندماه برگزار می شود از تیم ایران به عنوان نخستین تیم دعوت به عمل آورده است.

رئیس کمیته فوتسال با اذعان به اینکه " فوتسال ایران فرصت حضور در چنین رقابت های با اهمیتی را از دست نمی دهد"، به تعامل این کمیته با باشگاه های اشاره کرد و افزود: برای ما مسابقات لیگ ازاهمیت ویژه ای برخوردار است، علاقمند به برگزاری منظم این رقابت ها هستیم و به این نکته نیز واقفیم که استعدادها از همین مسابقات لیگ پرورش می یابند. با این حال باید منافع ملی فوتسال کشور را نیز در نظر بگیریم تا دراین زمینه نیز ارتقا یابیم.