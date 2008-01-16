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۲۶ دی ۱۳۸۶، ۱۹:۳۵

اولویتهای جدید سرمایه گذاری صنعتی در سایت اینترنتی اعلام شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه صنعتی معدنی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: اولویتهای جدید سرمایه گذاری صنعتی و معدنی استان خراسان رضوی در سایت WWW.khindmine.ir اعلام شد.

آزاده آژیر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: به منظور استفاده بهینه از سرمایه گذاری بخش خصوصی و در راستای جهت گیریهای توسعه بلند مدت استان و حصول اطمینان از کارآیی و بازدهی اقتصادی طرحهای صنعتی معدنی نسبت به بازنگری اولویتهای قبل و تعیین اولویتهای جدید برای سرمایه گذاران اقدام شده و این اولویتها بر روی سایت اینترنتی اعلام شده است.

وی در تشریح چگونگی تهیه اولویتهای یاد شده بیان داشت: برای تعیین اولویتهای مذکور کمیته ای مرکب از مدیران ارشد، میانی و کارشناسان ذیربط در سازمان صنایع و معادن استان تشکیل و پس از بررسی کارشناسی مزیتهای نسبی، رقابتی و ظرفیتهای اقتصادی هر منطقه نسبت به ارائه طرحهای صنعتی پیشنهادی هر شهرستان اقدام شده و عناوین آنها در این سایت اعلام شده است.

کد مطلب 622467

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