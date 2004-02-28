مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

با اظهارنظر در مورد فعاليت هسته اي ايران ، مواضع آمريكا و اروپا به هم نزديك مي شود

رفسنجاني : فرياد ضعيف ما در برابر عربده آمريكا به جايي نمي رسد

بازنشستگان قبل از سال 79 امسال منتظر پاداش نباشند



آفرينش:

معاون سازمان سنجش آموزش كشور در گفتگو با آفرينش اعلام كرد: تاريخ اعلام نتايج آزمون كارشناسي ارشد دانشگاههاي دولتي

آرا نهايي انتخابات در حوزه تهران اعلام شد، 10 نفر براي 5 كرسي مجلس هفتم دردور دوم رقابت مي كنند

روحاني در ديدار با واجپايي: ايران اجازه بازي سياسي به دشمنان را نخواهد داد



انتخاب:

هاشمي رفسنجاني: انتخابات تمام شد، وقت عمل به وعده ها است

حسن روحاني : ايران به دشمنان اجازه بازي نمي دهد

عطريانفر خبر داد: "شرق رفع توقيف شد



اعتماد:

انرژي هسته يي وحقوق بشر - دو گزارش متضاد درباره ايران

علي آقا محمدي ، قائم مقام صدا و سيما: تلويزيون كابلي در ايران راه مي افتد



ابرار:

عضو حزب موتلفه : اصلاح طلبان هنوز رييس جمهوري را تحت فشار قرار مي دهند

هاشمي رفسنجاني : حضور مردم در انتخابات مي توانست بيشتر از اين باشد

واكنش يك مسوول به ادعاي محتشمي پور ، بسيج به تكليف خود عمل كرده است



ايران:

حداد عادل: اگر لازم باشد به مجلس نمايندگان آمريكا پيام مي دهيم

بهزاد نبوي: از برنامه هاي شادي آور و مذاكره محافظه كاران با آمريكا استقبال مي كنيم

روحاني : اميدواريم كه تنش هاي ايران و آمريكا فروكش كند تا افق هاي روشنتري پيش رو داشته باشيم



ابتكار:

شفاف سازي هسته اي ، تحويل القاعده و حقوق بشر، پيش شرط هاي سه گانه رابطه با ايران

طومار سه هزار دانشمند آمريكايي در مخالفت با تحريم هاي ايران

حسن روحاني: در صورت كمك اروپايي ها به دلالان هسته اي نيازي نداشتيم



توسعه:

شيرين عبادي : اتحاديه اروپا از تحريم ايران پرهيز كند

شنود لندن از دفتر دبير كل سازمان ملل - بلر: پاسخي ندارم

اشتغال بازنشستگان ممنوع شد



جام جم:

عضو كميسيون امنيت ملي خبرداد: مجلس از وزارت راه تحقيق و تفحص مي كند

زيان هاي ايران از تاخير بهره برداري ميدان گازي پارس جنوبي ، پارس جنوبي؛ به نام ما به كام ديگران

تقاضاي شخصيت هاي سياسي ، فرهنگي و علما از رييس جمهوري: سرنوشت امام موسي صدر را پيگيري كنيد



جمهوري اسلامي:

طرح سازمان جاسوسي آمريكا براي ايجاد خشونت در ايران پس از انتخابات مجلس هفتم

نماينده آمريكا در آژانس بين المللي انرژي اتمي مدعي شد: ايران همچنان به پنهان كاري هسته اي خود ادامه مي دهد

رييس سيا اعتراف كرد آمريكا پس از انتخابات مجلس به ايجاد خشونت هاي داخلي در ايران دل بسته است



جوان :

با اشاره به دخالت قدرتهاي بزرگ در شوراي حكام ، روحاني : اجازه نمي دهيم ما را بازي دهند

در پي يك رسوايي تازه ، آينده سياسي بلر با ابهام روبه رو شد

خطاب به نمايندگان مجلس هفتم ، هاشمي شاهرودي : مردم اعتماد كردند، قدر بدانيد



جهان اقتصاد:

احمد تركان: در برنامه چهارم ؛ يارانه بنزين حذف مي شود

با منطقي شدن و كاهش 40 درصدي تعرفه واردات خودرو بايد آزاد شود

عراق رقيب جديد ايران در صادرات گاز به كويت



حمايت:

آيت الله هاشمي رفسنجاني درخطبه هاي اين هفته نماز جمعه تهران: هيچ بن بست غير قابل حلي درنظام جمهوري اسلامي وجود ندارد

رييس قوه قضاييه در حاشيه ديدارهاي مردمي: نمايندگان مجلس هفتم بايد شكرگزار اعتماد مردم باشند

معاون وزير كار و امور اجتماعي : كار فرمايان بايد تا پايان اسفند ماه عيدي كارگران را پرداخت كنند



حيات نو:

مجلس سقف درآمد دولت در سال 83 را واقعي كرد، 2100 ميليارد تومان كاهش

بلر از شنود مكالمات دفتر كوفي عنان دفاع كرد

تعرفه واردات خودرو 40 درصد كمتر مي شود



خراسان :

رويتر مدعي شد، مذاكرات پشت پرده 3 كشور اروپايي با ايران و آژانس

ملجس به آموزش پرورش مجوز استخدام داد

حداد عادل: اگر لازم باشد پيام خود را به مجلس نمايندگان آمريكا ارسال مي كنيم



خبر:

در حاشيه افتتاحيه اجلاس گروه 15؛ خاتمي : اميدواريم روزي دنيا امحاي سلاحهاي كشتار جمعي را جشن بگيرد

روحاني درديدار با واجپايي: ايران اجازه بازي سياسي در آژانس اتمي را به دشمنان نخواهد داد

كريس پاتن: اتحاديه اروپا خواستار بهبود روابط با ايران است



دنياي اقتصاد:

اعلام برنامه هاي خصوصي سازي براي آخر سال ، 335 ميليارد تومان سهام در 20 روز آينده عرضه مي شود

دنياي اقتصاد بررسي مي كند، جايگاه اقتصاد ايران در خاورميانه

براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واردات گندم آزاد شد



رسالت:

در ديدار مردمي مهديه تهران: توكلي : بهترين حمايت مردم جلوگيري از لغزش نمايندگان است

توني بلر: از نتايج انتخابات ايران غمگين شدم

حجت الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني : انتخابات مصافي سخت ميان انقلاب و دشمنان آن بود



سياست روز:

حسن روحاني در ديدار واجپايي ، نخست وزير هند : ايران در آژانس اجازه بازي سياسي را به دشمنان نخواهد داد

هاشمي رفسنجاني : مجلس هفتم مي تواند كاري كند كه مردم ديگر دلسرد نشوند

براي جبران كسري بودجه؛ دولت 5/1 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي برداشت مي كند



صداي عدالت:

نتايج نهايي اعلام شد: شركت حدود 28 درصد تهراني ها در انتخابات

بيانيه شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد درباره انتخابات: دل نگراني ها از تحليل به واقعيت مبدل شده است

وزير فرهنگ و ارشاد: علاقه به سيد الشهدا شيرازه فرهنگ ايرانيان است



صبح اقتصاد:

آخرين خبر از صنعت خودرو سازي، سمند و پژو 405 سال آينده ارزان تراز 10 ميليون تومان فروخته مي شود

وزير انرژي تركيه براي چانه زني نرخ گاز به تهران مي آيد

اختصاص 500 ميليارد ريال به طرح طبقه بندي مشاغل معلمان



عصر اقتصاد:

براي جبران كسري بودجه هيات دولت تصويب كرد؛ برداشت 5/1 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي

براي توسعه ميادين مشترك ايران و عراق : هيچ منعي براي فعاليت شركتهاي نفتي آمريكايي وجود ندارد



قدس :

دولت براي مقابله با كسري بودجه انجام مي دهد، فروش 5/1 ميليارد دلار ارز در بازار آزاد

هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نماز جمعه تهران: ساختار نظام جمهوري اسلامي بدون بن بست است

گزارش وزارت كشور، 24 ميليون نفردرانتخابات شركت كردند



كارو كارگر:

خاتمي: اميدوارم دنيا محو سلام هاي هسته اي را جشن بگيرد

محجوب: درموضوع دستمزدها؛ براي درنظر گرفتن سبد هزينه كارگران تلاش مي كنيم

هاشمي رفسنجاني : انتخابات مجلس هفتم مهم و موفق بود



مردم سالاري:

حداد عادل: اگز ضرورت ايجاب كند براي نمايندگان مجلس آمريكا پيام مي فرستيم

مواضع متناقض اروپاييان در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران

ادعاي آمريكا درباره وضعيت حقوق بشر در چندكشور جهان



نسيم صبا:

بهزاد نبوي: از مذاكره محافظه كاران با آمريكا استقبال مي كنيم

شركت هايي كه با ايران همكاري كنند توسط آمريكا مجازات مي شوند

ژاپن خواستار حضور شركتهاي آمريكايي در آزادگان است



همبستگي:

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام درخطبه هاي نماز جمعه تهران: هيچ بن بستي نداريم

درخواست شيرين عبادي از اتحاديه اروپا: با دولت ايران گفتگو كنيد

كميسر روابط خارجي اتحاديه اروپا: اروپانگران "توسعه دموكراسي " درايران است



همشهري:

تحليل هاشمي رفسنجاني از انتخابات مجلس هفتم : آمريكايي ها مي خواستند يا كساني كه آنها مايلند به مجلس بروند يا انتخابات برگزار نشود اما مردم اين توطئه را خنثي كردند

با هزينه 5/1 ميليارد تومان توسط شهرداري تهران ، ساخت مجموعه فرهنگي - ورزشي گلشن درخاك سفيد آغاز شد

335 ميليارد تومان سهام دولتي تا پايان سال در بورس تهران عرضه مي شود



هدف و اقتصاد:

ژاپن از شركتهاي آمريكايي براي مشاركت در آزادگان دعوت كرد

از سوي سازمان تجارت جهاني ، مجوز تحريم تجاري آمريكا صادر شد

بانك ها موظف به پيگيري بازپرداخت مطالبات معوق شدند