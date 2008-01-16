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۲۶ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۲۲

با بکارگیری فناوریهای نوین؛

جعل اسکناس به تاریخ می پیوندد

جعل اسکناس به تاریخ می پیوندد

استفاده بانکهای کشورهای مختلف جهان از تازه ترین ابداعات دنیای فناوریهای نوین در عرصه چاپ اسکناس امیدهای تازه ای برای محدود ساختن طراحی و چاپ اسکناسهای تقلبی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در کشوری نظیر آمریکا حداقل 70 میلیون دلار اسکناس تقلبی در میان مردم در گردش است اما خوشبختانه بانکهای چاپ کننده اسکناس اخیرا از فناوریهای نوینی نظیر جوهرهایی با رنگ متغیر و پلیمرهای ویژه در ساخت اسکناسها استفاده می کنند که به نظر می رسد موجب قطع دست سودجویان و جاعلان خواهد شد.

بر اساس گزارش پاپیولارساینس، همچنین استفاده از تکنیکهای مدرن و با ضریب بالای امنیتی درخصوص طراحی و چاپ اسکناس مادر که از روی آنها اسکناسها در شمارگان بالا چاپ می شوند، ضریب امنیتی تولید و به کارگیری اسکناسها را افزایش داده است.

در همین خصوص در سال 2007  انجمن بین المللی امور پولی نیز از استفاده از جدیترین فناوریهای طراحی و چاپ اسکناس خبر داد.

در این راستا به تازگی در مکزیک اسکناسی چاپ شده است که به هنگام خم شدن تغییر رنگ داده و از این رو جعل آن عملا غیرممکن شده است.

کد مطلب 622593

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