اولین تیم باشگاهی تیروکمان ایران به مسابقات جهانی اعزام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره رقابت های تیراندازی با کمان باشگاهی جهان اسفندماه امسال در لهستان برگزار می شود که فدراسیون تیراندازی با کمان این کشور از ایران هم برای شرکت در این مسابقات دعوت بعمل آورده است.

فدراسیون تیراندازی با کمان کشورمان که دعوت نامه این رقابت ها را روز چهارشنبه هفته گذشته دریافت کرده نسبت به حضور یک تیم باشگاهی یا منتخبی از مسابقات باشگاهی سال گذشته نظر مثبت دارد. قرار است بعد از بررسی اولیه از سوی فدراسیون درخواست این سفر به شورای برون مرزی ارسال شود.

چنانچه شورای برون مرزی ورزش کشورمان با این سفر موافقت کند اولین تیم باشگاهی تیروکمان ایران عازم یک رویداد بین المللی خواهد شد.