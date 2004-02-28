انتخابات مجلس هفتم نشان داد كه در ايران دمكراسي نيست!

به گزارش خبرگزاري مهر اين هفته نامه انگليس مدعي شد كه شوراي نگهبان ومحافظه كاران با تعطيل روزنامه ها وآنچه جلوگيري از تصويب قوانين پيشرفته خواند، نفس اصلاحات را گرفتند و در آخرين ضربه با رد صلاحيت بيش از دو هزار تن از نامزد هاي نمايندگي مجلس، از جمله بيش از هشتاد نماينده مجلس فعلي، انتخابات را از اهميت و اعتبار ساقط كردند.

اكونوميست ادامه مي دهد كه در دموكراسي هاي جعلي، تعداد راي دهندگان كم است. به همين جهت، انتخابات هفته گذشته ايران كه به نوشته اكونوميست نتيجه آن از قبل روشن بود، يكي از بي رونق ترين راي گيري هاي عمر جمهوري اسلامي بود.

اين نشريه بريتانيايي به اين نكته اشاره اي نكرد كه همواره پايين ترين نرخ حضور مردم ايران درانتخابات ازبالاترين درصد مشاركت مردم در دموكراسي هاي مدعي غربي نيز بيشتر بوده است.

به نوشته اكونوميست، بازندگان اصلي در اين انتخابات، خود مردم ايران اند كه مجبور هستند مدت بيشتري تحت امرمخالفين اصلاحات زندگي كنند. كساني كه ظاهرا، به نوشته اكونوميست، مي خواهند انگشت خود را بر روي دكمه بمب اتمي هم داشته باشند.

اكونوميست ادعاكرد، به دنبال جنگ عراق و كوتاه آمدن ليبي و مذاكرات كره شمالي، اكنون جهان بايد مطمن شود كه ايران به صورت تهديد اتمي درنخواهد آمد. به ويژه اكنون كه حكومت ايران با اين انتخابات عدم پايبندي خود به تحولات دموكراتيك را هم ثابت كرده است.