برودت هوای خرم آباد در طول 50 سال گذشته بی سابقه بوده است

قاسم سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : طی 24 ساعت گذشته دمای هوا در بروجرد به 20 درجه زیر صفر، الیگودرز به 24 درجه سانتیگراد زیر صفر ، کوهدشت 16 درجه زیر صفر ، درود به 21 درجه زیر صفر، الشتر 24 درجه زیرصفر ، سیلاخور 29 درجه زیر صفر و نورآباد به 15 درجه سانتیگراد زیر صفر رسید که این میزان برودت در هوا در طول سالهای گذشته در استان بی سابقه بوده است .

وی افزود : ازنا با 30 درجه زیرصفر و پلدختر که گرمسیرترین نقطه استان محسوب می شود نیز با 2 درجه زیر صفر سردترین شب های خود را در طول 50 سال گذشته سپری کردند .

سعیدی با اشاره به اینکه تداوم بیش از ده روز سرما و یخبندان موجب مشکلات زیادی در استان شده است یادآور شد : به تدریج هوا گرم می شود به طوری که در روز دو شنبه آغاز بارش باران را در استان خواهیم داشت .

مدیر کل سازمان هواشناسی لرستان با تاکید بر اینکه کاهش بارندگی ها در دو ماه اول پاییز در استان باعث خسارات به محصولات کشاورزی استان شد خاطر نشان کرد : در استان از ابتدای سال زراعی 157 ممیز 4 دهم میلی متر بارندگی داشتیم که این میزان در مقایسه با سال گذشته که بیش از 240 ممیز 3 دهم میلی متر بارش باران را در استان شاهد بودیم با کاهش 34 درصدی بارندگی ها مواجهه بوده است.