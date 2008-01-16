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۲۶ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برودت هوای خرم آباد در طول 50 سال گذشته بی سابقه بوده است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان هواشناسی لرستان گفت: یخبندان وکاهش شدید دمای هوا خرم آباد تا رسیدن به 15 درجه سانتیگراد زیر صفر در طول 50 سال گذشته بی سابقه بوده است.

قاسم سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : طی 24 ساعت گذشته دمای هوا در بروجرد به 20 درجه زیر صفر، الیگودرز به 24 درجه سانتیگراد زیر صفر ، کوهدشت 16 درجه زیر صفر ، درود به 21 درجه زیر صفر، الشتر 24 درجه زیرصفر ، سیلاخور 29 درجه زیر صفر و نورآباد به 15 درجه سانتیگراد زیر صفر رسید که این میزان برودت در هوا در طول سالهای گذشته در استان بی سابقه بوده است .

وی افزود : ازنا با 30 درجه زیرصفر و پلدختر که گرمسیرترین نقطه استان محسوب می شود نیز با 2 درجه زیر صفر سردترین شب های خود را در طول 50 سال گذشته سپری کردند .

سعیدی با اشاره به اینکه تداوم بیش از ده روز سرما و یخبندان موجب مشکلات زیادی در استان شده است یادآور شد : به تدریج هوا گرم می شود به طوری که در روز دو شنبه آغاز بارش باران را در استان خواهیم داشت .

مدیر کل سازمان هواشناسی لرستان با تاکید بر اینکه کاهش بارندگی ها در دو ماه اول پاییز در استان باعث خسارات به محصولات کشاورزی استان شد خاطر نشان کرد : در استان از ابتدای سال زراعی 157 ممیز 4 دهم میلی متر بارندگی داشتیم که این میزان در مقایسه با سال گذشته که بیش از 240 ممیز 3 دهم میلی متر بارش باران را در استان شاهد بودیم با کاهش 34 درصدی بارندگی ها مواجهه بوده است.

کد مطلب 622640

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