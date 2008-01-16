فرهنگ سازی و عزم ملی نیاز اصلی جهش صادراتی است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه، ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته فنی و تخصصی کارگروه توسعه صادرات مازندران در محل استانداری افزود: در چارچوب سیاست های دولت در تفویض اختیارات و تصمیم سازی در استانهای کشور و به منظور فعال نمودن استانداری ها به عنوان متولی امور اجرایی استان در امر توسعه صادرات، پیش نویس تفاهم نامه همکاری های بین وزارت بازرگانی و استانداری های کشور در راستای اجرای طرح هدایت صادرات از استانها تهیه شد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد جهش صادراتی از اهداف مهم وزارت بازرگانی است و برای این کار باید بسترها و زمینه های آن نیز فراهم باشد.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه برای رسیدن به جهش صادراتی نیاز به عزم ملی و فرهنگ سازی صحیح در جامعه است، تصریح کرد: مازندران از توانمندی خوبی برای صادرات برخوردار است این در حالی است که زیر ساخت های این بخش نیاز به آماده سازی دارد.

در این جلسه اعضای کمیته در خصوص طرح هدایت صادرات استانها نقطه نظرات خود را ارائه و مقرر شد پس از یک هفته از سوی دبیرخانه کارگروه، پیشنهادات دستگاه های مرتبط چمع آوری و پس از تنظیم نهایی به وزارت بازرگانی ارسال شود.

کشورهای روسیه، ارمنستان و ازبکستان برای برگزاری نمایشگاه های اختصاصی استان و کشورهای بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان و تونس برای اعزام هیئت های تجاری و بازاریابی انتخاب شدند.