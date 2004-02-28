والدين روزانه فقط 5 دقيقه با فرزندان خود گفتگو مي كنند

دكتر قاسم قاضي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : امروزه فقط يك شغل نمي تواند جوابگوي مشكلات اقتصادي و خواسته هاي متفاوت فرزندان باشد ، به همين دليل اكثر والدين و به خصوص پدران چند شغله هستند و مجبورند ساعات بيشتري از روز را در بيرون از خانه سپري كنند ، بنابراين زمان كافي براي گفتگو با بچه هاي خود را ندارند.

وي ادامه داد: اكثر جوانان در دوراني خاص در زندگي خود محتاج صحبت كردن و تبادل نظر با والدين خود هستند و از آنجا كه به طور كلي ايراني ها بيشتر به دنبال رفع گرفتاريهاي خود هستند و زماني براي گفتمان با فرزندان خود را ندارند باعث شده تا بسياري از جوانان در زندگي خود با مشكلات روحي و رواني شديد مواجه شوند كه درمان آن نيز مشكل خواهد بود.

وي گفت : امروزه بالارفتن تعداد شاغلين زن و در نهايت فعاليت مادران در خارج از خانه باعث شده تا جوانان از لحاظ عاطفي نيز با مشكل مواجه شوند و اين روند در حال حاضر در جامعه ما بسيار بحراني است .

قاضي گفت : بي توجهي والدين به صحبت هاي فرزندان باعث مي شود تا نوع رفتار جوانان پس از مدتي تغيير كند و حتي منجر به بي علاقگي فرزندان نسبت به محيط خانه شود و حتي در برخي موارد كنترل جوانان را براي والدين مشكل سازكند .

وي خاطر نشان كرد : حضور والدين در خانه علاوه بر اينكه تامين كننده نيازهاي عاطفي جوانان است باعث مي شود تا خانواده ها بيشتر مراقب رفتار فرزندان خود نيز باشند و تا حد امكان از بروز آسيب هاي اجتماعي در آنان جلوگيري كنند ، بنابر اين مسوولان بايد براي حل مشكلات معيشتي مردم برنامه هاي اساسي تدوين كنند .