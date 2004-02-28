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۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۱:۳۵

يك روانشناس در گفتگو با "مهر " : به دليل مشكلات معيشتي

والدين روزانه فقط 5 دقيقه با فرزندان خود گفتگو مي كنند

والدين روزانه فقط 5 دقيقه با فرزندان خود گفتگو مي كنند

يك روانشناس معتقد است : امروزه به دليل مشكلات اقتصادي و معيشتي اكثر خانواده هاي ايراني به طور ميانگين فقط 5 دقيقه فرصت صحبت كردن با فرزندان خود را دارند .

دكتر قاسم قاضي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : امروزه فقط يك شغل نمي تواند جوابگوي مشكلات اقتصادي و  خواسته هاي متفاوت فرزندان باشد ،  به همين دليل  اكثر والدين و به خصوص پدران چند شغله هستند و مجبورند  ساعات بيشتري از  روز را  در بيرون از خانه سپري  كنند ، بنابراين  زمان كافي براي گفتگو با بچه هاي خود را ندارند.

وي ادامه داد: اكثر جوانان در دوراني خاص در زندگي خود محتاج صحبت كردن و تبادل نظر با والدين خود هستند و از آنجا كه به طور كلي ايراني ها بيشتر به دنبال رفع گرفتاريهاي خود هستند  و زماني براي گفتمان با فرزندان خود را ندارند  باعث شده  تا بسياري از جوانان در زندگي خود با مشكلات روحي و رواني شديد مواجه شوند كه درمان آن نيز مشكل خواهد بود.

وي گفت : امروزه  بالارفتن  تعداد شاغلين زن  و  در نهايت فعاليت  مادران در خارج از خانه  باعث شده تا جوانان از  لحاظ عاطفي نيز با مشكل مواجه شوند و اين روند در حال حاضر در جامعه ما بسيار بحراني است .

قاضي گفت : بي توجهي والدين  به صحبت هاي  فرزندان باعث مي شود تا نوع رفتار جوانان پس از مدتي تغيير كند و حتي منجر به بي علاقگي فرزندان نسبت به محيط خانه شود و حتي در برخي موارد  كنترل جوانان را براي والدين مشكل سازكند .

وي خاطر نشان كرد :  حضور والدين در خانه علاوه بر اينكه تامين كننده نيازهاي عاطفي جوانان است باعث مي شود تا خانواده ها بيشتر  مراقب رفتار فرزندان خود نيز باشند و تا حد امكان از بروز  آسيب هاي اجتماعي در آنان جلوگيري كنند ، بنابر اين مسوولان بايد براي حل مشكلات معيشتي مردم برنامه هاي اساسي تدوين كنند .

کد مطلب 62270

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