به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "کنعان" اکنون در استودیو روشن در آخرین مراحل میکس و صداگذاری توسط محسن روشن قرار دارد و کریستف رضاعی نیز کار ساخت موسیقی فیلم را به پایان میرساند، ضمن اینکه کپی صفر فیلم به زودی آماده خواهد شد.
نمایی از فیلم "کنعان"
در خلاصه داستان فیلم آمده: مینا و مرتضی تصمیم گرفتهاند پس از 10 سال زندگی مشترک از هم جدا شوند. آنها قرار است تا چند روز دیگر طلاقشان را رسمی کنند، اما آیا بازگشت ناگهانی آذر، خواهر بزرگتر مینا پس از سالها دوری از ایران میتواند تصمیم قاطع مینا را تغییر دهد؟
محمدرضا فروتن، ترانه علیدوستی، افسانه بایگان، بهرام رادان، نقی سیفجمالی، حسن معجونی، امیر نصیری یکتا، شیرین زنگنه، محسن شاهابراهیمی،عاطفه تنهائی و آزیتا رایجی از بازیگرانی هستند که در فیلم "کنعان" به ایفای نقش پرداختهاند.
از عوامل تولید فیلم می توان به نویسندگان فیلمنامه: مانی حقیقی و اصغر فرهادی، مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی، تدوین: مستانه مهاجر، طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، طراح گریم: سودابه خسروی، صدابردار: باباک اردلان، مدیر تولید: فاطمه ابوالقاسمی، عکاس: علی نیک رفتار و جلوههای ویژه: عباس شوقی اشاره کرد. "کنعان" محصول هدایت فیلم است.
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