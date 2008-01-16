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۲۶ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آمادگی آتش نشانی برای حفظ ایمنی هیئت های مذهبی

آمادگی آتش نشانی برای حفظ ایمنی هیئت های مذهبی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران گفت: با هماهنگی های به عمل آمده با هیئت ها،تدارک وسایل ایمنی لازم ،برنامه ریزی و مدیریت نیروها، آمادگی لازم جهت ایام محرم و ارتقای ایمنی تکایا و اماکن مذهبی وجود دارد.

محمد رضا حاج بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: این سازمان بدون هیچ محدودیتی تجهیزات ایمنی لازم نظیر کپسول اطفاء حریق و ... را به صورت رایگان بین تکایا، حسینیه ها و مساجد توزیع کرده است بطوریکه حدودا 6 هزار کپسول در اختیار مسئولین این اماکن مذهبی قرار گرفته است.

وی همچنین از همکاری همیاران ایمنی درطول ایام محرم و مراسم عزاداری جهت جلوگیری از حوادث خبر داد و افزود: این افراد ملبس به کاور مخصوص هستند و آموزش های لازم را در این خصوص دیده اند ضمن آنکه از مردم می خواهیم همکاری لازم را با همیاران ایمنی داشته باشند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران خاطرنشان کرد: نیروهای این سازمان در 80 ایستگاه سطح شهر تهران  آمادگی لازم جهت مواجهه به حوادث احتمالی را دارند و واحدهای آتش نشان نیز در این روزها در نقاط مهم و شلوغ شهر ، به خصوص در تاسوعا و عاشورا مستقر می شوند.

کد مطلب 622754

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