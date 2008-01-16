امیدوارم جدایی لوکا تاثیر منفی بر تیم ما نداشته باشد

محمود کریمی در گفتگو با خبرنگارمهر، در خصوص جدایی بوناچیچ از تیم فوتبال سپاهان ضمن بیان مطلب فوق افزود: همیشه جدایی مربی از یک تیم دشواراست. لوکا هم در تیم سپاهان زحمات زیادی کشید و توانست با تیم ما نتایج خوبی کسب کند. مطمئنا اگر او در تیم سپاهان توفیقی نداشت جدایی اش آسانتر بود. امیدوارم این جدایی تاثیر منفی در نتایج آینده سپاهان نداشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا قنبری می تواند تا انتخاب سرمربی جدید در این تیم موفق باشد؟"، افزود: ما تیمی منظم داریم که وابسته به یک نفر نیست، ضمن اینکه وی مربی خوبی است و شایعاتی که درمورد موضع گیری بازیکنان بومی تیم علیه این مربی مطرح می شود، صحت ندارد.

مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان همچنین تاکید کرد: دیدگاه مدیران باشگاه استخدام مربی خارجی است که امیدوارم هرچه زودتر این مربی معرفی شود تا تیم برای حضور موفق در رقابت های لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا مشکلی نداشته باشد.

کریمی در خصوص این موضوع که آیا سپاهان می تواند به روند روبه رشدش ادامه دهد، تصریح کرد: البته مشکلاتی داریم که مشخص نبودن سرمربی، برگزاری مسابقات مان در خارج از خانه و همچنین کسر 5 امتیاز از آن جمله است. با این حال سپاهان از لحاظ ساختار و تعداد بازیکن شرایط خوبی دارد و می تواند به خوبی با این مشکلات مقابله کند.

وی اضافه کرد: در لیگ قهرمانان هم با تیم های قدرتمند الاتحاد عربستان و الاتحاد سوریه همگروه هستیم اما همه تیم ها به ما به عنوان نایب قهرمان آسیا نگاه می کنند که باید بتوانیم ضمن برآورده کردن انتظارات، برای کسب قهرمانی در این مسابقات تلاش کنیم.

مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان درمورد مصدومیتش اضافه کرد: دنده ام بهتر شده است اما در زانویم احساس درد می کنم. پس از آزمایش MRI که امشب انجام خواهم داد، وضعیتم برای دیدار با پگاه مشخص خواهد شد، البته اگر زانویم مشکل خاصی نداشته باشد قطعا در آن دیدار به میدان می روم.

کریمی در پاسخ به این سوال که "نظرش برای بازگشت به تیم ملی عوض نشده است؟"، گفت: 3 سال است که اعلام کردم در حد تیم ملی نیستم زیرا مهاجمان بزرگی در تیم ملی ایران حضور دارند. در حال حاضر نیز ترجیح می دهم به دلیل مشکلات شخصی در اردوها و بازیهای تیم ملی ایران شرکت نکنم.