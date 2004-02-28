ديدار شرودر و بوش نويد بخش بهبود روابط دو جانبه خواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهربه نوشته اين روزنامه " گرهارد شرودر" صدراعظم آلمان دركاخ سفيد با " جرج بوش" رئيس جمهور آمريكا ديدار كرد.

تاگس اشپيگل درادامه با اشاره به اينكه اين نخستين ديدار شرودر و بوش پس از گذشت دو سال و مسئله جنگ عراق است كه در در كاخ سفيد انجام مي شود، نوشت: " شرودر" دراين ديدار تاكيد كرد اختلاف آمريكا و آلمان بر سر جنگ عراق موضوعى است كه به گذشته مربوط است و نبايد بيش از اين درباره آن سخن گفت. صدر اعظم آلمان علاوه بر اين با غيرممكن خواندن اعزام نيروهاي نظامي آلمان به عراق اطمينان داد آلمان تعهدات مربوط به پيمان ناتو را نفي نكرده و مانع از تداوم و انجام آن نخواهد شد.

اين روزنامه آلماني درادامه افزود : اكنون اين پرسش به ذهن مي رسد كه آيا اين ديدار كوتاه مي تواند سايه هاى گسترده بر آسمان روابط آلمان و آمريكا را كنار زده و بهبود روابط دوجانبه را نويد دهد ؟

به نوشته تاگس اشپيگل عليرغم اينكه پيش از سفر شرودر به آمريكا بسيارى از تحليلگران به اين موضوع توجه نشان داده اند اما صدراعظم آلمان بگونه اي كه اين مسئله اهميتي ندارد تنها به نكات مشترك تاريخى و سياسى موجود بين دو كشور اشاره كرد و انها را حايز اهميت خواند.

اين نشريه آلماني با اشاره به مخالفت آلمان درخصوص جنگ عراق نوشت: احتمال مي رود كه مسئله جنگ عراق كه زمانى منجر به تيرگى روابط بين دو كشور شده بود، هم اكنون نيزعلاوه بر اينكه يكى از مهمترين موضوعات مورد گفتگوى طرفين را تشكيل داده راهي نيز براي بهبود روابط دو جانبه آنها باشد .

تاگس اشپيگل با بيان اين مطلب كه آلمان همواره بر امنيت بين المللي تاكيد دارد افزود : صدراعظم آلمان بار ديگر بر نقش مهم و كليدي آلمان براي تامين امنيت درديگر نقاط جهان ، از جمله افغانستان و بالكان تاكيد وخاطرنشان كرد دراين راه ازهيچ اقدامي فروگذار نخواهد كرد .

اين روزنامه آلماني دربخش ديگري با اشاره به تكرارعدم اعزام نيروهاي نظامي آلمان به عراق و بيان اين مطلب كه مسئله عدم مشاركت ما درعراق وابسته به محدود بودن امكانات نظامى اين كشور نيست، نوشت : موضع آلمان ازسوى مقامات دولت آمريكا نيز پذيرفته شده است ، اما چنانچه ناتو چنين ماموريتى را براي آلمان در نظر گرفته و اجباري در اين خصوص تعيين نمايد ، آنگاه ما مخالفتى نخواهيم داشت.

تاگس اشپيگل با اشاره به نشست خبري شرودر با خبرنگاران نوشت : شرودر در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر اينكه آيا وى در جريان سفر خود با " جان كرى " رقيب احتمالى " جرج بوش " در انتخابات آتى رياست جمهوري آمريكا نيز ديدار خواهد داشت گفت: دربرنامه سفرمن به آمريكا برنامه اي براي ديدار با وى منظور نشده ، از سوى ديگر درنظر ندارم تا درمبارزات انتخاباتى آمريكا دخالت كنم.

اين نشريه آلماني در پايان ابراز اميدواري كرد كه اين سفر و ديدارهاي احتمالي آتي زمينه ساز بهبود روابط برلين - واشنگتن باشد .