نمايشگاه هاي بهاره در سطح شهر پراكنده مي شوند

محمد تقوي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : شهرداري تهران به منظور دفاع از حقوق شهروندان و كاهش معضلات اجتماعي در آستانه عيد نوروز به رغم آنكه قانونا در زمينه خريد و فروش نوروزي مردم مسئوليتي ندارد براي كاهش مسائل شهري مانند ترافيك و جلوگيري از بي نظمي هاي اجتماعي و شهري براي برگزاري هر چه بهتر نمايشگاههاي بهاره با وزارت بازرگاني همكاري مي كند .

وي ادامه داد: به همين منظور براي جلوگيري از ازدحام مردم در محل دائمي نمايشگاهها كه در سالهاي گذشته تبعات منفي زيادي در پي داشت ، امسال مراكز مختلفي را مانند مصلاي امام خميني( ره )، فرهنگسراها و اماكن ورزشي را براي برپايي نمايشگاه بهاره به وزارت بازرگاني پيشنهاد داده كه تاكنون دو محل مصلاي امام خميني تهران و فرهنگسراي بهمن در كنار محل دائمي نمايشگاههاي قطعي شده است .

وي اضافه كرد: سياست شهرداري تهران براي برپايي نمايشگاههاي بزرگ پراكنده كردن و برپايي اين نمايشگاهها در محلهاي مختلف است تا از هجوم گسترده مردم به يك نقطه و مشكلات ناشي از آن جلوگيري شود و در اين زمينه مجوز لازم را براي برپايي اين نمايشگاهها با تائيد وزارت بازرگاني صادر مي كند .

تقوي گفت : درحال حاضر با توجه به توافقات انجام شده ، پس از تاييد كيفيت و صلاحيت مراكز فروش از سوي وزارت بازرگاني ، نمايشگاه بهاره فعلا در محوطه عمومي مصلاي امام خميني (ره ) تهران و به صورت محدودتر در محل دائمي نمايشگاه بر پا مي شود و محلهاي بيشتري نيز از سوي شهرداري تهران پيشنهاد شده كه در صورت توافق مسئولان سازمان بازرگاني تهران و اتحاديه امور صنفي مي توانند براي فعاليت نمايشگاه بهاره آماده سازي شوند .

وي افزود : برگزاري نمايشگاههاي عمومي و مسائل مربوط به آن به هيچوجه از وظايف ذاتي شهرداري تهران نيست اما به جهت مساعدت در امور شهروندان و برقراري تسهيلات بيشتر براي شهروندان تهران و حتي شهرهاي پيرامون در اين زمينه حضور فعال داريم و هزينه هاي قابل توجه آن را براي رفاه شهروندان تحمل مي كنيم .