کارفرمایان ماهر در زیبا سازی شهری تشویق می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه شهرسازی و معماری استان در محل استانداری افزود: متاسفانه در جلسات کارگروه شهرسازی و معماری موضوعات تخصصی مربوط به شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار نمی گیرد.

وی خاطر نشان کرد: شهرهای بکر و زیبایی در استان وجود دارد که باید توسط کارفرمایان ماهر مورد واکاوی و توسعه معماری با بافت چدید قرار گیرد.

معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه اقلیم و جغرافیای شهرهای مازندران بر اساس متد شهر سنتی ترسیم شده است تصریح کرد: دولت اعتبارات ویژه ای برای اصلاح بافت فرسوده شهرهای مازندران اختصاص داده است.

هاشمی با بیان اینکه امسال طرح های هادی روستایی با استقبال بسیاری از سوی روستاییان ایجاد شده یادآور شد: با تشکیل دهیاری ها توسعه متوازن شهری به صورت متمرکز در روستاها نیز ایجاد می شود.

در پایان این جلسه طرح هادی شهرهای سرخرود محمود آباد، پل سفید، جویبار و نکاء بررسی و تصویب شد. همچنین در این جلسه ضمن بررسی و تصویب 15 مورد مغایرت طرح هادی روستایی استان دستورات لازم جهت احداث هتل آپارتمان، مجتمع تفریحی توریستی و مرکز سرگرمی تفریحی در شهرهای نوشهر، نور و قائم شهر صادر شد.