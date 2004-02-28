بحرين هم با اصلاحات آمريكايي مخالفت كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري بحرين، شيخ خليفه بن سلمان آل خليفه نخست وزير بحرين در مخالفت با طرح آمريكا براي برقراري دمكراسي در خاورميانه گفت : هر طرح براي اصلاحات سياسي درمنطقه بايد با هماهنگي و همكاري با كشورهاي منطقه صورت گيرد.
نخست وزير درگفتگو با راديو مونت كارلو درمورد طرح آمريكا براي برقراري اصلاحات دمكراتيك در منطقه تاكيد كرد: تحميل يك جانبه هر ديدگاه و نظر خارجي بر كشورهاي منطقه خاورميانه به نفع هيچ يك از كشورهاي خاورميانه نيست.
شايان ذكر است، بحرين مقر ناوگان پنجم نيروهاي آمريكا در خليج فارس است و جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در اكتبر 2001 تصميم گرفت اين كشوررا به عنوان يك هم پيمان بزرگ غيرعضو در پيمان ناتو اضافه كند. مصر، اردن و اسراييل ديگر هم پيمانان آمريكا به شمار مي روند.
مصر وعربستان هم چهارشنبه گذشته مشتركا در واكنش به طرح آمريكا، با تحميل هرگونه شيوه اصلاحات بر كشورهاي عربي و اسلامي مخالفت كردند و هشدار دادند كه اصلاحات تحميلي از خارج منجر به هرج و مرج و آشوب در منطقه خواهد شد.
كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا 9 فوريه گفته بود: آمريكا براي اجراي اصلاحات و برقراري دمكراسي درخاورميانه تلاش مي كند.
احتمال دارد طرح آمريكا در نشست هشت كشور بزرگ صنعتي جهان موسوم به گروه هشت در ژوئن آينده بررسي شود.
در ادامه مخالفت هاي اعراب با طرح هاي مداخله جويانه آمريكا در امور داخلي آنها، بحرين نيز مخالفت خود را با اصلاحات تحميلي آمريكا اعلام كرد.
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