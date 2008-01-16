  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۴۲

نمایش مستند "تازه بقعه" در خانه هنرمندان

مستند "تازه بقعه و بازخوانی یک خاطره" ساخته حسن بهرام‌زاده سه‌شنبه دوم بهمن ساعت 18 در خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه نمایش فیلم‌های کوتاه و مستند به همت انجمن تهیه‌کنندگان سینمای ایران با همکاری خانه هنرمندان ایران برگزار و پس از نمایش فیلم جلسه نقد و بررسی برپا می‌شود.

"بقعه تازه" داستان هجوم مردم روستاهای شمال ایران به سوی مزار تازه کشف شده در پای درختی کهنسال است که در اندک زمان، شناسایی آن از سوی اهالی روستای بیجارپس (از توابع شهرستان سنگر در گیلان) مدعیان زیادی در باب معجزات عجیب آن دارد. از سوی دیگر مقام‌های مذهبی محلی اصالت و صداقت این بقعه تازه به ظهور رسیده را تأیید نکردند و دستور به تخریب آن دادند.

بهرام زاده بیش از بیست فیلم و مجموعه تلویزیونی مستند و داستانی در کارنامه دارد که از جشنواره‌های ملی و بین‌المللی جوایز متعددی کسب کرده اند.

کد مطلب 622814

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها