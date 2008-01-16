نمایش مستند "تازه بقعه" در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه نمایش فیلمهای کوتاه و مستند به همت انجمن تهیهکنندگان سینمای ایران با همکاری خانه هنرمندان ایران برگزار و پس از نمایش فیلم جلسه نقد و بررسی برپا میشود.
"بقعه تازه" داستان هجوم مردم روستاهای شمال ایران به سوی مزار تازه کشف شده در پای درختی کهنسال است که در اندک زمان، شناسایی آن از سوی اهالی روستای بیجارپس (از توابع شهرستان سنگر در گیلان) مدعیان زیادی در باب معجزات عجیب آن دارد. از سوی دیگر مقامهای مذهبی محلی اصالت و صداقت این بقعه تازه به ظهور رسیده را تأیید نکردند و دستور به تخریب آن دادند.
بهرام زاده بیش از بیست فیلم و مجموعه تلویزیونی مستند و داستانی در کارنامه دارد که از جشنوارههای ملی و بینالمللی جوایز متعددی کسب کرده اند.
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