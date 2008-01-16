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۲۶ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۵۴

ترکیه خواستار برقراری صلح پایدار در خاورمیانه شد

ترکیه خواستار برقراری صلح پایدار در خاورمیانه شد

رئیس جمهوری ترکیه ضمن ابراز تاسف از ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه امروز تمامی طرفین در کشمکش خاورمیانه را به تلاش برای برقراری یک صلح پایدار در این منطقه فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، عبدالله گل در گفتگویی درقاهره گفت: وضعیت در خاورمیانه در پی برگزاری کنفرانس آناپولیس حساس شده است.

وی تمامی طرفین درگیر در منطقه خاورمیانه را به تلاش هرچه بیشتر برای برقراری صلحی پایدار در این منطقه فراخواند.

گل که برای دیدار با مقامات مصر در مصر به سر می برد همچنین از ادامه حملات اسرائیل علیه مردم بی گناه فلسطین در نوار غزه و ساخت شهرک های یهودی نشین ابراز تاسف کرد.

در جنایت روز گذشته رژیم صهیونیستی در شرق غزه، 18 فلسطینی از جمله حسام الزهار پسرمحمود الزهار یکی از رهبران جنبش حماس شهید و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند.

منابع بیمارستانی فلسطین امروز نیز از تداوم حملات هوایی فلسطین در غزه خبر دادند که در نتیجه آن شمار دیگری از شهروندان فلسطینی شهید و زخمی شدند.

کد مطلب 622822

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